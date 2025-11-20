Stellantis anuncia produção da Leapmotor em Goiana

Investimento vinha sendo negociado há quase um ano entre o governo do estado e a multinacional. Novos sistemistas também deverão ir para o polo

Polo automotivo é expressivo em Goiana (Foto: Paulo Paiva/Arquivo DP)

A Stellantis anunciou, nesta quinta-feira (20) que o Polo Automotivo de Goiana, localizado na Zona da Mata Norte de Pernambuco, será o responsável por produzir, a partir do próximo ano e de forma exclusiva no país, os veículos da marca chinesa Leapmotor. Ela chega ao Brasil com uma linha completa de modelos totalmente elétricos e tecnológicos.

Para viabilizar esse novo investimento da Stellantis em Pernambuco, informações dão conta que o governo do estado negociou por quase um ano. Em abril deste ano, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, esteve na China e chegou a anunciar que a produção brasileira da Leapmotor iria para a região fluminense do Médio Paraíba.

Entre os pontos negociados de Pernambuco com a empresa estão o destravamento do Arco Metropolitano – prometido desde a instalação inicial da Stellantis em Goiana; investimentos em Suape; criação de uma rota regular entre o Porto e a China; mudanças tributárias, ainda não detalhadas, entre outros.

Além disso, haverá também uma política de atração de novas empresas sistemistas (fornecedores), além das já instaladas, para o polo automotivo da Zona da Mata Norte. Hoje a companhia tem 39 fornecedores em Goiana, mas está nos planos da Stellantis chegar a 100.

A chegada da nova marca faz parte dos R$ 13 bilhões em investimentos anunciados no ano passado para o polo, que também trará o primeiro carro híbrido com tecnologia Bio-Hybrid da fábrica no início de 2026.



A Leapmotor é quarta marca do grupo a ser produzida no estado que já fabrica modelos da Jeep, Fiat e Ram.

A confirmação foi dada pelo presidente da Stellantis para a América do Sul, Herlander Zola, durante o Salão Internacional do Automóvel, em São Paulo.

A implantação das operações, de acordo com o governo do estado será feita em três fases. Primeiro, veículos elétricos prontos serão importados por meio dessa nova linha entre a China e o Complexo de Suape. Em seguida, Pernambuco passará a receber conjuntos semimontados, permitindo que a montagem seja realizada integralmente em Goiana.

Na etapa final, será instalada uma linha de produção dedicada aos modelos elétricos da Leapmotor na planta da Stellantis, consolidando a fabricação nacional no polo automotivo pernambucano.

Segundo estudo realizado pela Ceplan Consultoria, a Stellantis trouxe impactos na transformação econômica na região. O levantamento aponta que a participação do Produto Interno Bruno (PIB) de Goiana em Pernambuco chegou a crescer de 1%, em 2011, para 4,8% em 2021. Já o PIB per capita de Goiana cresceu 300% entre 2011 e 2021, passando de R$ 10.380,90 para R$ 45.259,54.

O complexo atualmente é responsável pela geração de mais de 20 mil empregos, sendo 6.407 diretos e 13.860 indiretos (fornecedores), além de 60 mil empregos estimados em toda a cadeia produtiva. Prestes a atingir a marca de 2 milhões de unidades fabricadas, a unidade tem capacidade para produzir até 280 mil veículos por ano.



Em nota oficial, a governadora Raquel Lyra comemorou o anúncio. “Pernambuco celebra hoje uma importante virada para o seu desenvolvimento sendo o primeiro estado do mundo a produzir veículos elétricos da Leapmotor fora da China. Construímos soluções junto a Stellantis durante meses para viabilizar as operações no nosso Estado. É uma conquista para a geração de emprego, renda e a sustentabilidade”, destacou.

Já o secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti, disse que a confirmação é uma conquista estratégica. “Construímos as condições para viabilizar essa operação aqui. Outros anúncios virão, mas este já é o principal, uma nova fábrica de carros elétricos integrada ao nosso polo automotivo de Goiana, criando empregos agora e garantindo mais desenvolvimento para o estado”, reforçou.

