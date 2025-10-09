Senai Park coloca Pernambuco no centro da transição energética do país

A infraestrutura será inaugurada no dia 20 de outubro, prometendo tornar o estado uma das referências na transição energética e em fábricas inteligentes do país

A digitalização da cadeia industrial de produção, armazenamento, aplicação e uso de Hidrogênio Verde (H2V) é realizada a partir do eletrolisador no Senai Park (Divulgação/Sistema FIEPE)

A transição energética e a transformação digital da indústria são tópicos extremamente relevantes quando se pensa no combate às mudanças climáticas e no aumento da competitividade da indústria. As próprias determinações brasileiras para a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) se fundamentam na transição para um sistema de energia baseado em fontes renováveis, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, junto a outros chefes de Estado, assinando, no dia 22 de setembro, uma carta conjunta em defesa da transição energética justa e equitativa.

Através da inauguração do Senai Park, no dia 20 de outubro, no Complexo Portuário de Suape, Pernambuco passa a ser referência nacional. A infraestrutura prevê a implantação de uma fábrica-piloto voltada para o desenvolvimento de protótipos de bateria de lítio-íon de baixa tensão (12V/48V) para uso em automóveis leves híbridos (HEV) e HEV Flex, visando impulsionar essa indústria no Brasil.

“O Senai Park é a ponte entre a indústria tradicional e a indústria do futuro, impulsionando a pesquisa aplicada e conectando empresas, startups, universidades e governo. Oferecemos soluções tecnológicas e de infraestrutura que aceleram projetos de transição energética e transformação digital, estimulando a inovação e impulsionando o desenvolvimento sustentável da indústria brasileira”, declara Oziel Alves, diretor de Inovação e Tecnologia do Senai.

Outro grande diferencial do parque tecnológico é um programa que contempla vários projetos focados na digitalização da cadeia industrial de produção, armazenamento, aplicação e uso de Hidrogênio Verde (H2V). O objetivo é impulsionar o desenvolvimento da cadeia industrial de produtos verdes que utilizam o H2V como vetor energético. Atualmente, existem projetos que focam na aplicação do H2V em veículos por meio de células combustíveis, envase e aplicação na indústria para descarbonização, bem como projetos de plataforma de inteligência que fazem a rastreabilidade, análise do ciclo de vida dos equipamentos e preveem cenários futuros em relação à manutenção e às melhores condições de custo-benefício para a operação.

Os projetos em execução no Senai Park contam com recursos do Programa Mover, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da indústria. O parque também conta com parceria de grandes empresas, como Baterias Moura, Stellantis, PSA Group, FCA, Volkswagen, Siemens, Hytron, Neuman & Esser, Iochpe-Maxion, Horse (Renault), White Martins, CTG Brasil, Compesa e Atiaia Energia.