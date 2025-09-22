Shopee abre mais de 10 mil vagas temporárias no Brasil, sendo 82 em Pernambuco; confira

Marketplace oferece vagas em Pernambuco e outros estados, com inscrições online e exigência de ensino fundamental para funções logísticas

Vagas são no setor de logística (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Shopee anunciou a abertura de mais de 10 mil vagas de trabalho em todo o país para reforçar sua operação durante a temporada de grandes campanhas de fim de ano, como o 11.11, a Black Friday e o Natal.

Em Pernambuco, são 82 postos disponíveis em unidades logísticas, com inscrições realizadas exclusivamente pela internet, nos portais JobConvo.

As oportunidades são em Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana, em Carpina, na Zona da Mata Norte, e em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, incluindo vagas de operador de empilhadeira, líder de logística e analista de transporte, todas descritas no site.

Requisitos

Para participar, é necessário ter ensino fundamental completo, disponibilidade de horários e perfil proativo. Experiência anterior na função é considerada um diferencial. O processo seletivo inclui análise de perfil, entrevistas e admissão.

As vagas logísticas são presenciais e administradas por consultorias parceiras. Além de Pernambuco, há oportunidades em estados como São Paulo (6.833), Minas Gerais (964), Santa Catarina (410), e Rio de Janeiro (327).

Jovem Aprendiz

Também estão abertas as inscrições para o Programa Jovem Aprendiz, voltado para jovens entre 18 e 21 anos que já concluíram ou estejam cursando o ensino médio. As vagas são destinadas às operações logísticas, e ficam com as inscrições abertas até 31/10.

Com três escritórios na capital paulista, 13 centros de distribuição e mais de 150 hubs logísticos espalhados pelo Brasil, a Shopee aposta na ampliação do quadro de funcionários para sustentar o crescimento das vendas na reta final do ano.



Serviço

Número de vagas: 82

Inscrições: https://app.jobconvo.com/pt-br/careers/shopee/f3c37a13-dd6c-4324-a62f-531703d7dc08/

Jovem aprendiz

Inscrições: site oficial

Prazo: 31/10

Remuneração: R$ 1.069,48