Apac alerta para baixa umidade durante a semana no Sertão de Pernambuco

Petrolina é uma das quatro cidades do Sertão com maior risco de baixa umidade (DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE PETROLINA)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou, na manhã desta segunda-feira (22), um alerta de baixa umidade no Sertão do estado, com validade até a sexta-feira (26).

Segundo a Apac, a previsão é de que a umidade relativa do ar durante esta semana fique entre 30% e 20%.

A agência pernambucana indica que, em quadros de baixa umidade como este, é recomendado a ingestão de bastante água, o uso de protetores solares e roupas leves, assim como evitar exercícios físicos entre 10h e 15h.