° / °
Vida Urbana
CLIMA

Apac alerta para baixa umidade durante a semana no Sertão de Pernambuco

A previsão, com validade até a próxima sexta-feira (26), é de que a umidade relativa do ar se mantenha entre 30% e 20%

Diario de Pernambuco

Publicado: 22/09/2025 às 11:40

Seguir no Google News Seguir

Petrolina é uma das quatro cidades do Sertão com maior risco de baixa umidade/DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE PETROLINA

Petrolina é uma das quatro cidades do Sertão com maior risco de baixa umidade (DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE PETROLINA)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou, na manhã desta segunda-feira (22), um alerta de baixa umidade no Sertão do estado, com validade até a sexta-feira (26).

Segundo a Apac, a previsão é de que a umidade relativa do ar durante esta semana fique entre 30% e 20%.

A agência pernambucana indica que, em quadros de baixa umidade como este, é recomendado a ingestão de bastante água, o uso de protetores solares e roupas leves, assim como evitar exercícios físicos entre 10h e 15h.

alerta , APAC , Baixa , clima , Pernambuco , sertão , Umidade
Mais de Vida Urbana

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP