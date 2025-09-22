EUA sancionam esposa de Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky

A Lei Magnitsky está prevista na legislação estadunidense como um mecanismo de punição para supostos violadores de direitos humanos no exterior

Viviane e Alexandre de Moraes (Divulgação)

O governo de Donald Trump anunciou nesta segunda-feira (22) sanções contra a advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A decisão foi publicada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, órgão do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, com base na Lei Magnitsky, que permite punir estrangeiros acusados de corrupção ou violações de direitos humanos.

A medida bloqueia todos os eventuais bens de Viviane em território norte-americano e impede que ela, assim como Moraes, realize transações financeiras com cidadãos ou empresas dos EUA, o que inclui o uso de cartões de crédito de bandeira americana. O ministro já havia sido incluído na lista de sancionados em 30 de julho.

As sanções à esposa do magistrado são interpretadas como parte de uma estratégia de retaliação do governo Trump contra Moraes. Neste mês, o Supremo Tribunal Federal condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado do republicano, a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.