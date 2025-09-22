° / °
Viver
LUTO

Morre, aos 16 anos, Anne-Marie, filha mais velha de Schynaider Moura

Adolescente havia passado por um transplante cardíaco há três anos, após um quadro de cardiomiopatia dilatada

Diario de Pernambuco

Publicado: 22/09/2025 às 11:52

Seguir no Google News Seguir

Schynaider Moura e Anne-Marie/Reprodução

Schynaider Moura e Anne-Marie (Reprodução)

Morreu, neste domingo (21), a filha mais velha da modelo Schynaider Moura, Anne-Marie, aos 16 anos. A adolescente havia passado por um transplante cardíaco há três anos, após um quadro de cardiomiopatia dilatada.

A morte de Anne-Marie foi confirmada por seu tio, Alvaro Garnero, nas redes sociais. “Annie. Agora é estrela que guia e protege a nossa família”, escreveu.

Há exatos três meses, Schynaider Moura comemorou, nas redes sociais, os três anos do transplante da filha. “Vivo um milagre todos os dias da minha vida. Ver minha filha viva, superando suas próprias limitações com leveza e coragem, me ensina diariamente que os pequenos detalhes são os mais preciosos. Hoje faz 3 anos do transplante 22/06/2022; 2. Porque doar órgãos salva vidas”, declarou.

Anne-Marie será velada e sepultada na terça-feira (23), em São Paulo.

luto , Morte , schynaider moura
Mais de Viver

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP