Morre, aos 16 anos, Anne-Marie, filha mais velha de Schynaider Moura
Adolescente havia passado por um transplante cardíaco há três anos, após um quadro de cardiomiopatia dilatada
Publicado: 22/09/2025 às 11:52
Schynaider Moura e Anne-Marie (Reprodução)
Morreu, neste domingo (21), a filha mais velha da modelo Schynaider Moura, Anne-Marie, aos 16 anos. A adolescente havia passado por um transplante cardíaco há três anos, após um quadro de cardiomiopatia dilatada.
A morte de Anne-Marie foi confirmada por seu tio, Alvaro Garnero, nas redes sociais. “Annie. Agora é estrela que guia e protege a nossa família”, escreveu.
Há exatos três meses, Schynaider Moura comemorou, nas redes sociais, os três anos do transplante da filha. “Vivo um milagre todos os dias da minha vida. Ver minha filha viva, superando suas próprias limitações com leveza e coragem, me ensina diariamente que os pequenos detalhes são os mais preciosos. Hoje faz 3 anos do transplante 22/06/2022; 2. Porque doar órgãos salva vidas”, declarou.
Anne-Marie será velada e sepultada na terça-feira (23), em São Paulo.