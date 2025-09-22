Quase metade de bombas de postos de gasolina tem irregularidades constatadas no estado

Operação Especial Abastecimento fiscalizou 60 postos em Pernambuco, este mês. Foram vistoriados 393 bicos injetores de combustível. Desse total, 193 apresentaram alguma irregularidade

Na primeira semana do mês, a coleta de preços da ANP demonstrou que um litro de álcool custa 59% do da gasolina, na média do Brasil. Foto: Reprodução/ TOrange ()

Uma operação constatou várias irregularidades em quase metade das bombas de postos de combustíveis vistoriadas no estado.

A Operação Especial Abastecimento foi deflagrada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Pernambuco (Ipem-PE), órgão do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), entre os dias 15 e 19 de setembro.

Durante a operação foram fiscalizados 60 postos. Os alvos foram 393 bicos injetores de combustível. Desse total, 193 apresentaram algumas irregularidades:

Mau-estado de conservação da bomba,

Erro de medição superior ao máximo admissível,

Bomba medidora com vazamento de combustível

Bomba medidora apresentando violação dos pontos de selagem.

Os estabelecimentos que apresentaram irregularidades foram notificados e podem ser multados, com valores que variam de R$ 100 a R$ 1,5 milhão, conforme a gravidade da infração.

A ação teve como objetivo a fiscalização de bombas de combustíveis, visando combater irregularidades que prejudicam os consumidores e afetam a concorrência justa no mercado de combustíveis.

A operação aconteceu simultaneamente em todo o Brasil. Em Pernambuco, contou com a participação do Procon-PE, do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado de Pernambuco (CIRA) e das Polícias Civil (PCPE) e Militar (PMPE).

Além das bombas de combustíveis, foram objeto de fiscalização dispensers de gás natural veicular (GNV), extintores de incêndio e a oferta de ARLA 32 (Agente Redutor Líquido de NOx Automotivo).

Os consumidores que desconfiarem de irregularidades podem registrar denúncias diretamente à Ouvidoria do Ipem-PE, através do telefone 0800 081 1526 (disponível apenas para chamadas de telefone fixo), de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, ou pelo site oficial: www.ipem.pe.gov.br.