Setor de serviços de Pernambuco crescem em junho e recuperam queda anterior

A Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada pelo IBGE, mostra que o setor de serviços no estado teve uma alta de 0,5% em junho, revertendo a queda de 3,8% registrada em maio. Apesar da recuperação, o setor ainda tem saldo negativo no acumulado do ano.

Queda no setor de serviços foi registrado após crescimento de 1,6% em fevereiro (Foto: Elza Fiúza/Arquivo Agência Brasil)

O volume de serviços em Pernambuco variou 0,5% em junho de 2025, um sinal de recuperação após a queda de 3,8% registrada no mês anterior, de acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada hoje (14).

Apesar da alta, o setor ainda acumula um saldo negativo de 0,1% desde janeiro, mesmo com a expansão de 5,3% observada em abril, que foi o ponto mais alto do ano.



Perdas setoriais

Na comparação com junho de 2024, a pesquisa aponta perdas em setores importantes, como o de "outros serviços" (-5,3%) e "serviços profissionais, administrativos e complementares" (-3,9%). Em contrapartida, o setor de "informação e comunicação" apresentou uma variação positiva, mesmo que ligeira, de 0,3%.



Apesar da média mensal de queda de 0,6% desde o início do ano, o setor de serviços em Pernambuco registrou um avanço de 2,5% na variação acumulada em 12 meses. Esse crescimento foi acompanhado por vinte das 26 unidades da federação, com destaque para o Distrito Federal e Sergipe, que tiveram os maiores aumentos, ambos de 8,5%.

As atividades turísticas tiveram um desempenho notável em junho, com uma alta de 0,9% em relação a maio. Na variação acumulada em 12 meses, o setor demonstrou sua relevância para a economia local, crescendo 3,4% no volume de serviços prestados. Considerando apenas o primeiro semestre de 2025, a variação acumulada foi de 2,7%.

A próxima divulgação da Pesquisa Mensal de Serviços, com dados de julho, está prevista para 12 de setembro.

