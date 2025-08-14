Política
Lula inaugura fábrica de hemoderivados da Hemobrás em Goiana; acompanhe
Presidente Lula cumpre agenda em Pernambuco nesta quinta-feira (14)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta quinta-feira (14) da cerimônia de inauguração da fábrica de hemoderivados da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás), em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.
A nova planta fabril vai produzir medicamentos essenciais ao Sistema Único de Saúde (SUS), como albumina, imunoglobulina e fatores de coagulação VIII e IX, por meio do plasma de doações de sangue.
