Lula inaugura fábrica de hemoderivados da Hemobrás em Goiana; acompanhe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta quinta-feira (14) da cerimônia de inauguração da fábrica de hemoderivados da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás), em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

A nova planta fabril vai produzir medicamentos essenciais ao Sistema Único de Saúde (SUS), como albumina, imunoglobulina e fatores de coagulação VIII e IX, por meio do plasma de doações de sangue.