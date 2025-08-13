Azul ofertará mais de 500 voos extras na alta temporada em Pernambuco

Oferta da companhia terá cerca de 60 mil assentos entre os dias 13 de dezembro e 1º de fevereiro de 2026

Até julho deste ano, Porto de Galinhas registrou quase 114 mil clientes embarcados, representando 54% de crescimento no período (Foto: Cesar dos Reis/Divulgação Azul)

A Azul Linhas Aéreas oferecerá 532 voos extras e cerca de 60 mil assentos durante a alta temporada para o Aeroporto Internacional do Recife, cidade considerada pela empresa o principal hub do Nordeste.

A operação prevê viagens diretas para dez destinos, entre os dias 13 de dezembro de 2025 e 1º de fevereiro de 2026. São eles: Natal-RN, Salvador-BA, Fortaleza-CE, Juazeiro do Norte-CE, Curitiba-PR, Foz do Iguaçu-PR, Porto Alegre-RS, Guarulhos-SP, Bauru-SP e Goiânia-GO.

A Azul destaca que Porto de Galinhas é um dos destinos que mais tem se destacado na Azul Viagens. Até julho deste ano, o local registrou quase 114 mil passageiros embarcados, representando 54% de crescimento no período. Os pacotes turísticos incluem passagem, hospedagem e translado.

Outra operação especial, de acordo com a Azul, será a programação de voos dedicados à Azul Viagens, operadora de Turismo da Companhia. Os clientes que buscarem os pacotes turísticos oferecidos para destinos como Recife e Porto de Galinhas poderão aproveitar os voos extras que estarão dedicados à operadora. Serão oferecidas conexões diretas em rotas de/para Curitiba-PR, Foz do Iguaçu-PR, Guarulhos-SP, Bauru-SP e Goiânia-GO.

"Temos uma demanda crescente no Nordeste neste período do ano, e, por isso, além dos voos regulares da Azul, vamos reforçar a oferta de voos dedicados à Azul Viagens para o Recife, um dos principais hubs da Azul. A região, além de ser um destino turístico, também é um ponto de conexão estratégica para diversas outras localidades com opções de lazer e cultura, contando ainda com a proximidade de pontos famosos como Porto de Galinhas, localizado a poucos quilômetros da capital", disse Giulliana Mesquita, head da Azul Viagens, por meio da assessoria da Azul.

"Recebemos com enorme satisfação os resultados da Azul Viagens neste primeiro semestre. Esse avanço é fruto da união entre o Governo Raquel Lyra, o trade turístico e a própria operadora, que têm trabalhado lado a lado para ampliar rotas e abrir novas possibilidades. O resultado comprova que, juntos, estamos levando Pernambuco cada vez mais longe e consolidando nosso estado como referência nacional", afirmou Eduardo Loyo, presidente da Empetur (Empresa de Turismo de Pernambuco).

Brasil

Para atender a demanda da alta temporada, a companhia realizou um planejamento de malha aérea e ofertará 3,6 mil voos extras e mais de 520 mil lugares. Segundo a Azul, todas as regiões do Brasil contarão com a operação especial para atender a demanda do verão 2025/2026.

A companhia terá uma programação especial para o Aeroporto de Congonhas (SP). A Azul converterá 45% dos voos do aeródromo em São Paulo, originalmente voltados ao público corporativo, em operações sazonais de lazer para atender a intensa demanda do período da alta temporada de férias, principalmente para o Nordeste.