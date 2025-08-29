Capacitação para pessoas com deficiência tem inscrições gratuitas online até terça (2)
Inova.Ação PCD oferece formação em tecnologia, seleção em etapas e até 35 contratações previstas para ampliar empregabilidade e diversidade no setor
Publicado: 29/08/2025 às 16:38
Cesar School, centro com sede no Porto Digital, no bairro do Recife (Foto: CESAR/Divulgação)
Pernambuco tem iniciativa que prevê a contratação de até 35 profissionais para atuar em Desenvolvimento de Software. O projeto Inova.Ação PCD, uma parceria do centro de inovação CESAR School, que tem sede no Recife, com a empresa de tecnologia Télos, oferece processo seletivo com diferentes etapas de capacitação, voltado à empregabilidade de pessoas com deficiência, com inscrições online e gratuitas até esta terça-feira (2).
Podem participar pernambucanos residentes do Recife e Região Metropolitana com 18 anos ou mais, que possuam laudo médico comprovando deficiência física, visual ou auditiva, ou ainda Transtorno do Espectro Autista (níveis 1 ou 2). Também é necessário ter concluído ou estar cursando formação técnica ou superior na área de tecnologia.
Processo seletivo
Após a inscrição, candidatos passam por testes de pré-seleção no programa Télos DiversiTech. Em seguida, devem enviar um vídeo de 90 segundos com apresentação pessoal e motivação para ingressar no setor.
Os pré-selecionados serão divulgados em 17 de setembro e de 20 a 21 participarão de um hackathon no CESAR, no Recife. O resultado final está previsto para 24 de setembro e a contratação para outubro.
Os selecionados ingressarão em um curso de seis meses antes de iniciar as atividades. O programa tem duração até abril de 2026.
Inclusão social
Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad) 2022, do IBGE, apontam que 11,1% da população de Recife com dois anos ou mais possui algum tipo de deficiência, cerca de 182 mil pessoas. Apesar disso, 74,5% estão fora do mercado de trabalho, mesmo em idade ativa.
O Inova.Ação PCD busca enfrentar esse cenário e foi lançado durante a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, realizada neste mês. Para os organizadores, a iniciativa representa um passo para tornar o setor de tecnologia mais diverso e representativo.
A Chief Operating Officer (COO) do CESAR, Karla Godoy, destacou que o centro é signatário de pactos internacionais de equidade e já promoveu programas voltados a mulheres, pessoas negras e com deficiência. “O CESAR é uma organização comprometida com a inclusão de grupos subrepresentados no mercado de trabalho", disse ela. Já a CEO da Télos, Gabriella Ribeiro, declarou que "com esse projeto, temos a chance de mostrar que inclusão não é só discurso, é prática, é processo, é investimento em gente”.
SERVIÇO:
Inova.Ação PCD
Inscrições
Até 2 de setembro
No site: telosconecta.com
Live de apresentação
01 de setembro, no canal do CESAR no YouTube
Hackathon Inova.Ação PCD
20 e 21 de setembro