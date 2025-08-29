Turquia anuncia fechamento dos portos e espaço aéreo a Israel

A Turquia tem criticado duramente a operação de Israel em Gaza, acusando ainda o país de cometer uma limpeza étnica no enclave palestino.

O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan (HANDOUT / TURKISH FOREIGN MINISTRY / AFP)

A Turquia anunciou hoje o fechamento do seu espaço aéreo e dos portos aos aviões e navios de Israel. O governo de Ancara decidiu ainda cortar todas as ligações econômicas e comerciais com Tel Aviv devido à guerra na Faixa de Gaza.

"Não permitiremos que navios porta-contentores que transportam armas e munições para Israel entrem em nos nossos portos, nem que aviões entrem no nosso espaço aéreo", declarou o ministro das Relações Exteriores da Turquia Hakan Fidan, acrescentando que os navios de bandeira turca também serão proibidos de atracar em portos israelenses.

A Turquia tem criticado duramente a operação de Israel em Gaza, acusando ainda o país de cometer uma limpeza étnica no enclave palestino.

“Israel está cometendo um genocídio em Gaza nos últimos dois anos, ignorando valores humanitários básicos diante dos olhos do mundo. Os ataques imprudentes de Israel contra Gaza, Líbano, Iêmen, Síria e Irã são o sinal mais claro de uma mentalidade de estado terrorista que desafia a ordem internacional. Por este motivo, Ancara suspendeu todo o comércio com Israel, apelou a medidas internacionais contra o país e instou as potências mundiais a deixarem de apoiar Israel. Nenhum outro país, além do nosso, suspendeu completamente o seu comércio com Israel", afirmou Fidan.

Na semana passada, as autoridades portuárias turcas já começaram a exigir informalmente que os agentes de navegação forneçam cartas que constatem e declararem que os navios atacados não têm ligações a Israel e não transportam cargas militares ou perigosas com destino ao país.

O fechamento do espaço aéreo, além disso, irá fazer com que os voos demorem mais tempo para países como a Geórgia ou o Azerbaijão. Os voos diretos entre os dois países já tinham sido suspensos.