Pernambuco cria mais de 7 mil empregos formais em julho

O saldo de contratações no estado foi puxado pelo setor de serviços, que foi responsável pela geração de 2.825 postos formais, seguido por indústria (1.262) e agropecuária (1.258). (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Pernambuco fechou o mês de julho com o saldo positivo de 7.377 empregos formais, resultado da diferença entre o número de 58.008 admissões e 50.631 desligamentos no período. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (27) pelo Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Em relação a julho de 2024, o estado registrou queda de 5,6% nas contratações, quando o estado criou 7.820 empregos formais. Nos sete primeiros meses deste ano, Pernambuco somou 33.057 vagas formais, número mais alto que o obtido no mesmo período do ano passado (26.111).

O saldo de contratações foi puxado pelo setor de serviços, que foi responsável pela geração de 2.825 postos formais, seguido por indústria (1.262) e agropecuária (1.258).

Em relação ao gênero, os homens responderam pela maioria das contratações no mês, com 60,7% das contratações (4.492), já as mulheres representam 39%, com 2.885.

Recife lidera as contratações no ano

No mês, o Recife foi responsável pelo saldo positivo de 842 empregos, resultado de 19.170 admissões e 18.328 desligamentos, aumentando o estoque de empregos na cidade para 576.508.

No acumulado dos sete primeiros meses do ano, a capital pernambucana registrou o saldo de 15.908 empregos formais. O número é cerca de 50% do total registrado no em Pernambuco no período, que foi de 33.057 postos.

Em relação aos setores, o saldo de empregos no Recife em julho também foi puxado por serviços (601), seguido pelo grupo Construção Civil, que apresentou saldo positivo com 242 de vagas e pela Indústria (116).

Em relação ao gênero, a capital segue a mesma tendência do estado. No período, os homens responderam por 74% do saldo de vagas (623), enquanto as mulheres representaram 26% (219).

Brasil



Em julho, o país registrou saldo 129.778 postos de trabalho com carteira assinada. Em relação ao mesmo mês do ano passado, o país registrou queda de 32,2% nas contratações, quando o país registrou 191.373 postos de trabalho.

Em comparação aos outros meses de julho avaliados pelo Novo Caged (desde 2020), esse foi o menor volume de vagas desde 2020, quando o país gerou 108.476 vagas.

Já em relação ao acumulado do ano, de janeiro a julho foram abertas 1.347.807 vagas. O resultado é 10,35% mais baixo que no mesmo período do ano passado e também o menor número desse período desde 2023.

Na análise dos setores, o setor de serviços puxou as vagas com a abertura de 50.159 postos, seguido pelo comércio, com 27.325 postos criados no período. Já em terceiro lugar, está a indústria com a criação de 24.426 postos de trabalho.



Com informações da Agência Brasil*



