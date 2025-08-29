Caso Saulo: saiba o que pode acontecer com empresário preso nos EUA
O empresário pernambucano Saulo Ferreira Melo, de 34 anos, pode ser extraditado para responder judicialmente no Brasil. Ele é acusado de ameaça, estelionato e violência doméstica
Publicado: 29/08/2025 às 14:12
Empresário Saulo Ferreira Melo (Reprodução/Redes sociais)
Preso pela Interpol, em parceria com a Polícia Federal (PF), na terça-feira (26), nos Estados Unidos, o empresário pernambucano Saulo Ferreira Melo, de 34 anos, pode ser extraditado para responder judicialmente no Brasil. A defesa, no entanto, afirma que a prisão aconteceu por "questões administrativas, relacionadas a imigriação e passaporte".
Acusado pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) de ameaça, estelionato e violência doméstica, no Recife, ele ficou foragido por quatro meses. A informação da prisão de Saulo foi confirmada por fontes ligadas ao processo.
Saulo responde na Justiça por supostamente agredir uma ex-mulher e contrair uma dívida milionária no nome dela. O caso foi revelado, em reportagem publicada no dia 16 de maio, pelo Diario de Pernambuco.
Extradição
De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a extradição é um ato de cooperação internacional que consiste na entrega de uma pessoa, acusada ou condenada por um ou mais crimes.
Tudo começa no Poder Judiciário brasileiro, que encaminha a documentação necessária ao Ministério da Justiça. O pedido é então analisado pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional para garantir que está em conformidade com as leis e tratados internacionais.
Se estiver tudo certo, a solicitação é formalizada junto ao país onde o indivíduo se encontra. Segundo o Ministério, em casos urgentes, o Brasil pode até pedir a prisão preventiva do foragido no exterior, mas precisa, em seguida, formalizar o pedido de extradição dentro de um prazo estipulado para que a pessoa não seja solta.
Se a extradição for concedida, o Brasil tem um novo prazo para retirar o indivíduo do território estrangeiro, sob pena de ele ser novamente colocado em liberdade. O prazo é de 60 dias.
Quem é o empresário
Ao Diario, o advogado do empresário, Paulo de Tarso Negromonte, negou que a "detenção que ocorreu no exterior" tenha acontecido por questões relacionadas às acusações que Saulo responde no Brasil. Segundo ele, foram "questões administrativas, relacionadas a imigração e ao passaporte. Não obtivemos nenhuma mais informação e nem acesso ao que ocorreu diante disso lá no exterior".
O empresário estava com a prisão preventiva decretada, no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), desde o dia 28 de abril, mas tinha o paradeiro desconhecido. Diante da suspeita de que Saulo estaria morando nos Estados Unidos, a Justiça pernambucana também decidiu acionar a Interpol.
Procurado pela polícia, o réu chegou a informar no processo que estaria morando em Olinda, no Grande Recife – mas a casa, na verdade, era da mãe dele.
Posteriormente, Saulo voltou a informar um novo endereço nos autos. O local corresponde a uma casa de alto padrão em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos.
Saulo também é investigado por supostamente sumir com o dinheiro de ingressos do festival Rock Remembers, organizado pela empresa dele, a Agittos Promoções e Eventos, no ano passado. O inquérito foi instaurado na Delegacia do Consumidor, da Polícia Civil.
Com a promessa de levar astros da música brasileira para Olinda, no Grande Recife, o evento deveria ter ocorrido em julho de 2024, mas foi cancelado na véspera dos shows. Até hoje, parte do público não recebeu o reembolso.
