CBF altera horário de América-RN x Santa Cruz, mas mantém jogo no domingo (07)

Paulo Mota

Publicado: 29/08/2025 às 13:52

Torcida do América-RN na Arena das Dunas/Gabriel Leite/América FC

Torcida do América-RN na Arena das Dunas (Gabriel Leite/América FC)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou uma alteração no horário da partida entre América-RN e Santa Cruz, válida pelo jogo de volta das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O confronto, anteriormente marcado para às 16h do domingo, 7 de setembro, na Arena das Dunas, agora será disputado às 19h do mesmo dia.

A mudança ocorre após a Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN) encaminhar um ofício à Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol (FNF) solicitando a antecipação da partida para o sábado (6), alegando questões de segurança pública. A corporação argumenta que o efetivo policial estará comprometido com outras demandas no feriado da Independência, o que dificultaria a operação de segurança do evento esportivo.

Apesar da justificativa apresentada, a CBF optou por manter a data original do confronto, atendendo apenas à alteração de horário. Com isso, o duelo decisivo entre potiguares e pernambucanos será realizado no domingo à noite, às 19h, na capital potiguar.

O vencedor do confronto garante vaga nas semifinais da Série D e, consequentemente, o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro de 2026.

