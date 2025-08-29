CBF altera horário de América-RN x Santa Cruz, mas mantém jogo no domingo (07)
Jogo entre América-RN e Santa Cruz tem horário alterado, mas permanece no domingo
Publicado: 29/08/2025 às 13:52
Torcida do América-RN na Arena das Dunas (Gabriel Leite/América FC)
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou uma alteração no horário da partida entre América-RN e Santa Cruz, válida pelo jogo de volta das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O confronto, anteriormente marcado para às 16h do domingo, 7 de setembro, na Arena das Dunas, agora será disputado às 19h do mesmo dia.
Apesar da justificativa apresentada, a CBF optou por manter a data original do confronto, atendendo apenas à alteração de horário. Com isso, o duelo decisivo entre potiguares e pernambucanos será realizado no domingo à noite, às 19h, na capital potiguar.
O vencedor do confronto garante vaga nas semifinais da Série D e, consequentemente, o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro de 2026.
NOVO HORÁRIO, MAIOR! ?— América-RN (@AmericaFCNatal) August 29, 2025
O segundo jogo das quartas de final da Série D, contra o Santa Cruz/PE, na Arena das Dunas, permanece marcado para domingo, 7 de setembro, mas sofreu alteração no horário.
Anteriormente programado para às 16h, o jogo agora será realizado às 19h, no mesmo… pic.twitter.com/XuPBs35ms7