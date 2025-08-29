Candidatos podem se inscrever até 21 de outubro; prova será presencial

Abertas as inscrições para Vestibular 2026 da Asces-Unita (reprodução)

A Asces-Unita abriu as inscrições para o Vestibular 2026. Os interessados têm até o dia 21 de outubro para garantir a participação, através do site www.asces.edu.br. A aplicação da prova acontece no dia 26 de outubro, às 8h, de forma presencial.

A seleção é voltada para quem concluiu ou está concluindo o Ensino Médio e oferece 17 opções de cursos de graduação, incluindo Medicina, Direito, Odontologia, Arquitetura e Urbanismo, Psicologia, Biomedicina e Engenharia Civil.

O modelo de prova varia de acordo com o curso escolhido. Para Medicina, serão 40 questões objetivas e uma redação. Já para os demais cursos, a avaliação contará com 20 questões e redação, abrangendo disciplinas como Português, Matemática, Biologia, História, Geografia, Física e Química.

A inscrição é gratuita para todos os cursos, exceto Medicina, que tem taxa de R$ 400. Haverá período para solicitação de taxa social, conforme edital disponível no site da instituição.

