Empresas recebem certificação por contratação de jovens aprendizes

Superintendência do Trabalho em Pernambuco reconhece instituições que oferecem oportunidades a adolescentes retirados do trabalho infantil

Agosto é marcado pelo mês da juventude, instituído pela ONU para destacar a importância dos jovens na construção de sociedades mais inclusivas e sustentáveis. (Foto: Marco Lunes)

O programa "Empresa Pro", coordenado pela Superintendência Regional do Trabalho em Pernambuco, do Ministério do Trabalho, certificou 21 instituições públicas e privadas por contratarem 33 adolescentes retirados do trabalho infantil, na edição 2025.

A cerimônia deste ano ocorreu nesta quarta-feira (20) pela manhã, no auditório da Superintendência, localizado na Avenida Agamenon Magalhães, no Recife, em alusão ao mês da juventude, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), para destacar a importância dos jovens na construção de sociedades mais inclusivas e sustentáveis.

Certificação 2025

O programa é conduzido pelos setores de Combate ao Trabalho Infantil e de Inserção de Aprendizes no Mercado de Trabalho da Superintendência. As empresas participantes recebem o selo “Empresa que contribuiu para Proteger, Promover e Profissionalizar Adolescentes e Jovens Egressos do Trabalho Infantil em Pernambuco”, certificação que reconhece o compromisso com a contratação de aprendizes nessa condição.

O processo também exige que a empresa esteja em cumprimento integral da cota de aprendizagem prevista em lei, razão pela qual três estabelecimentos deixarão de receber a certificação.

Histórico do programa

Criado em 2012, o Empresa Pro já certificou mais de 200 instituições que abriram espaço para cerca de 400 adolescentes e jovens. A auditora Simone Brasil, coordenadora da área de aprendizagem na Superintendência, destaca a relevância da ação. “Esse evento anual, realizado desde 2012, já certificou mais de 200 estabelecimentos que acreditaram no potencial de cerca de 400 adolescentes e jovens ao longo desse período”, diz.

Desafios no estado

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, em julho de 2025 havia no Brasil potencial para 1,1 milhão de aprendizes, mas apenas 648 mil jovens estavam contratados, o equivalente a 58,41% do total possível. Em Pernambuco, 35.690 adolescentes poderiam ocupar vagas de aprendizagem, mas somente 20.288 foram contratados, ou 56,85%.

Para Simone Brasil, os números revelam o desafio ainda existente na ampliação do programa. “Esse número refere-se à cota mínima de 5%. Poderíamos chegar a mais de 107 mil adolescentes e jovens contratados no Estado, caso a aprendizagem fosse cumprida em sua cota máxima de 15%”, acrescenta.

A auditora reforça que a aprendizagem é vista como o caminho mais seguro e digno para afastar adolescentes do trabalho infantil, oferecendo a eles a oportunidade de formação profissional e perspectivas de futuro.