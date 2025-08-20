° / °

Quaest: percepção sobre melhora na economia sobe pela 3ª vez seguida

Em março deste ano, só 16% apontavam melhora na economia nos últimos meses e, agora, são 22%. Os que veem piora são 46%

Deivid Souza - Metropóles

Publicado: 20/08/2025 às 08:27

Dinheiro gasto em ações para infância foi alvo de análise/Divulgação

Dinheiro gasto em ações para infância foi alvo de análise (Divulgação )

Para 22% dos entrevistados da Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (20/8), a economia brasileira melhorou nos últimos 12 meses. O índice foi atingido após o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ter o pior resultado em março deste ano, desde o início da série histórica do levantamento, iniciado em agosto de 2023.

Após os 16% em março que viam melhoria, o indicador passou para 18% em maio, 21% em julho e agora chega aos 22%. Ainda assim, há 46% que consideram que houve piora na economia nos últimos 12 meses. Outros 30% avaliam que ficou do mesmo jeito e houve 2% que não souberam opinar ou não responderam.

 

Os entrevistados também foram perguntados a respeito do preço dos alimentos. Para essa questão, 60% têm a percepção de que os produtos subiram no último mês contra 76% que pensavam assim no mês anterior. O percentual dos que consideram que os preços reduziram passou de 8% para 18%, entre julho e agosto.

Você confere a matéria completa no portal Metrópoles.

