Leilão público de veículos, mobiliários e itens da área de saúde acontece no Recife

Serão leiloados veículos, itens hospitalares e mobiliários públicos (Foto: Pixabay)

Está aberto o cadastro para o Leilão eletrônico promovido pela Gracie Leilões, em parceria com a Prefeitura do Recife. O processo vai leiloar objetos que estavam fora de uso na secretária de Saúde e utilizar o valor para o benefício do município. O credenciamento para o processo 100% online está aberto até 26 de agosto pelo site www.gracieleiloes.com.br.



O processo de leilão público oficial é 100% online, conduzido pela secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG), regido pela nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021). Para se cadastrar e participar do leilão, é preciso ter mais de 18 anos.

O Leilão Público Eletrônico da Prefeitura do Recife acontece em parceria com o leiloeiro oficial Renato Gracie, que tem como objetivo transformar bens públicos sem uso, em oportunidades reais para a população.

Itens leiloados

Entre os tens disponíveis no leilão está um veículo Fiat Uno Mille Economy (2009), flex, com lance inicial de R$ 10 mil. É possível agendar para ver o automóvel, que está no estacionamento da Prefeitura do Recife, no Cais do Apolo, 925.

Já no lote 2 do leilão, será leiloado uma frota de 7 veículos Fiat Palio Weekend (2013). São carros flex , sendo leiloados pelo valor total inicial de R$ 50 mil. Os veículos podem ser visitados no pátio da secretaria de Assistência Social, em Santo Amaro.

O leilão também oferece no lote 3, itens hospitalares e mobiliário público. São mais de 1.200 objetos, entre cadeiras, geladeiras, aparelhos de ultrassom, mesas, balanças, bebedouros, equipamentos odontológicos, autoclaves, seladoras, frigobares, câmaras de conservação, macas, armários, entre outros. O valor total inicial dos lances desse lote é de R$ 19.847 mil. Esses itens estão na secretaria de Saúde, localizada no bairro da Imbiribeira. O valor total em patrimônio neste leilão é de R$ 79.847 mil.

Para todas as opções, o pagamento deverá ser realizado à vista, no ato da arrematação. As formas de pagamento deverão ser consultadas no edital e nas informações dos lotes disponíveis no site do leilão. O agendamento para visitação deve ser feito no site.

