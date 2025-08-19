Bolsa tem 2ª maior queda em 2025 e dólar beira R$ 5,50

Real/Dólar (Vanderlei Almeida/AFP/AFP)

Fortes oscilações alcançaram, nesta terça-feira (19/8), os mercados de câmbio e de capitais no Brasil. O dólar registrou alta de 1,19%, cotado a R$ 5,499. Já o Ibovespa mergulhou fundo no sentido contrário. O principal índice da Bolsa brasileira (B3) fechou em baixa de 2,10%, aos 134.432 pontos.

De acordo com a consultoria Elos Ayta, essa foi a segunda maior queda do Ibovespa em 2025. Ele só ficou abaixo desse patamar em 4 de abril, quando recuou 2,96% naquele pregão. Nesse dia, a China anunciou represálias ao tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o mundo temia o início de uma pesara guerra comercial.



Nesta terça-feira, na avaliação de especialistas, os dois movimentos, tanto a queda na Bolsa como a alta do dólar, foram resultado da escalada da tensão entre o Supremo Tribunal Federal (STF), no Brasil, e os Estados Unidos.

