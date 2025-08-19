° / °

Economia
CNI

CNI mantém previsão de alta do PIB em 2,3% mesmo com tarifaço dos EUA

Agropecuária está aquecida e deve sustentar crescimento da economia

Agência Brasil

Publicado: 19/08/2025 às 21:57

Seguir no Google News Seguir

Exportações /Diego Baravelli/MInfra

Exportações (Diego Baravelli/MInfra)

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) manteve a previsão de alta do Produto Interno Bruto (PIB) em 2025 mesmo com o tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil.

Os dados, divulgados nesta terça-feira (19), estão no Informe Conjuntural do 2º trimestre, publicado pela entidade.

A CNI reduziu de 2% para 1,7% a previsão de crescimento da indústria em 2025, mas alterou a projeção da agropecuária para cima, passando de 5,5% para 7,9%.

“O setor [da agropecuária], somado a um mercado de trabalho aquecido, deve sustentar o crescimento de 2,3% do PIB mesmo em meio ao aumento das tarifas americanas sobre as exportações brasileiras”, disse a entidade em nota.

Veja também:

Indústria de transformação, construção e extrativista


De acordo com o informe, os juros altos, o ritmo aquecido das importações e a provável queda das exportações – por causa da nova política comercial dos EUA – vão restringir a atividade industrial. A projeção da entidade para o crescimento da indústria de transformação em 2025 foi alterada de 1,9% para 1,5%.

Já a indústria da construção, de acordo com a confederação, seguirá aquecida graças à continuidade dos projetos iniciados em 2024 e ao bom desempenho do programa Minha Casa, Minha Vida, cujos lançamentos cresceram 31,7% no 1º trimestre. A CNI manteve em 2,2% a estimativa de crescimento do PIB do setor.

A indústria extrativa também deverá ser um dos destaques positivos este ano. “Não à toa, a CNI dobrou de 1% para 2% a expectativa de alta do setor, principalmente pelo aumento da produção de petróleo", afirmou.

 

Massa de rendimento dos trabalhadores


Conforme as previsões da CNI, o número de pessoas ocupadas deve aumentar 1,5% em 2025, 0,6 ponto percentual acima da projeção anterior da entidade, no primeiro trimestre.

A massa de rendimento real deve crescer 5,5%, 0,7 ponto percentual a mais em comparação com a previsão passada. “Com isso, a taxa de desocupação média deverá registrar o menor patamar da história pelo segundo ano consecutivo, ficando em 6%”.

1 / 2
Exportações
2 / 2
O presidente dos EUA, Donald Trump, embarca no Air Force One na Base Aérea da RAF de Lossiemouth, nordeste da Escócia, em 29 de julho de 2025, no final de sua viagem à Escócia. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP)

Exportações (Diego Baravelli/MInfra)
O presidente dos EUA, Donald Trump, embarca no Air Force One na Base Aérea da RAF de Lossiemouth, nordeste da Escócia, em 29 de julho de 2025, no final de sua viagem à Escócia. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP) ( AFP)

agropecuária , CNI , EU , Indústria , PI , PIB , Previsão
Mais de Economia

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP