Lexus RZ 500e, como anda o primeiro modelo 100% elétrico da marca japonesa no Brasil?

O SUV RZ 500e adota uma plataforma dedicada aos veículos a bateria e apresenta dimensões internas generosas, graças aos 4,80 metros de comprimento e 2,85 metros de distância entre-eixos

RZ 500e é o primeiro veículo 100% elétrico da Lexus comercializado no Brasil (Pedro Ivo Bernardes/DP)

A Lexus deu início a um novo capítulo na sua atuação no Brasil com o lançamento do RZ 500e, seu primeiro modelo 100% elétrico comercializado no país. O veículo simboliza a evolução da fabricante japonesa rumo à mobilidade de emissão zero, combinando o prestígio e o acabamento refinado da marca a um projeto de ponta, desenvolvido especificamente para a propulsão elétrica.

Espaço Interno



Construído sobre uma plataforma dedicada (BEV), o SUV exibe proporções generosas: 4,80 metros (m) de comprimento, com 2,85 m de distância entre-eixos. As medidas são traduzidas em amplo espaço interno, como é possível verificar ao entrar no veículo.

A arquitetura viabilizou o rebaixamento do centro de gravidade e garantiu rigidez torcional superior, resultadando num veículo ágil, capaz de conciliar dinâmica afiada com a tradicional suavidade de rodagem da marca.



O conjunto mecânico traz como destaque a tração integral inteligente DIRECT4, associada a dois motores elétricos que rendem 381 cavalos de potência. O sistema atua de forma preditiva, distribuindo a força entre as quatro rodas em frações de segundo para otimizar a aderência e a trajetória em curvas.

Avaliação



Durante o test drive realizado por DP Auto, o modelo mostrou excelente performance na estrada, proporcionando estabilidade e conforto acima da média, como era de se esperar de um Lexus.



Alimentado por uma bateria de íons de lítio de 76,96 kWh com sistema de gerenciamento térmico avançado, o trem de força proporciona aceleração de 0 a 100 km/h em 4,6 segundos e entrega autonomia estimada em até 500 km pelo ciclo WLTP.

Comodidade



Por dentro, o habitáculo segue a filosofia Tazuna, que posiciona comandos vitais, quadro de instrumentos e central multimídia ao redor do campo de visão do motorista. O isolamento acústico elimina ruídos mecânicos e de vento, garantindo silêncio ímpar na cabine.



O pacote de segurança ativa Lexus Safety System+ e o uso de matérias-primas nobres de baixo impacto ambiental completam a proposta do RZ, que posiciona a marca com força da marca no segmento de luxo elétrico nacional.

Veículo cedido pela concessionária Lexus Recife