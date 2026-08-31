GWM lança submarca off-road TerraForce com série especial limitada do Tank 300

Tank 300 TerraForce tem edição limitada a 300 unidades e é exclusiva do mercado brasileiro. Modelo adota pintura na tonalidade cinza Zenith, traz grande dianteira com desenho exclusivo, rodas de liga leve de 18 polegadas e pneus de uso misto

SUV Tank 300 foi o modelo escolhido para estrear a nova versão da marca chinesa (Foto: GWM/Divulgação)

A GWM apresentou ao mercado a sua submarca off-road TerraForce, desenvolvida pela divisão de design da montadora no Brasil, com o lançamento do Tank 300 TerraForce, em série limitada a 300 unidades. O modelo utiliza a plataforma híbrida plug-in flex da marca e adota modificações funcionais e visuais voltadas ao uso fora da estrada.



No quesito dimensões, o SUV mede 4,76 metros (m) de comprimento, 1,93 m de largura e 2,75 m de distância entre-eixos. Com o bagageiro de teto, que equipa o modelo, a altura chega a quase 2 m (1.96 m).

O compartimento de bagagem tem capacidade para 863 litros de capacidade, chegando aos 1.520 litros com a segunda fileira de bancos rebatida. O peso em ordem de marcha (sem carga e sem passageiros) é de 2.680 kg.



O exterior adota pintura na tonalidade cinza Zenith fosca, grade dianteira com desenho exclusivo e rodas de liga leve de 18 polegadas montadas com pneus de uso misto. O suporte de teto tem capacidade para 75 kg com o veículo parado e 50 kg em deslocamento. O estepe permanece fixado na porta traseira.



Motor e desempenho

O conjunto de força combina o motor 2.0 turbo flex a combustão e o motor elétrico, gerando 394 cavalos de potência e 750 Nm (76,5 kgfm) de torque, e transmissão automática de nove velocidades. A bateria de 37,1 kWh proporciona autonomia elétrica de 74 km no ciclo padrão do Inmetro.

A tração 4x4 Hi4-T é mecânica, com eixo cardã, caixa de redução e três bloqueios eletrônicos de diferencial. O sistema oferece nove modos de condução e assistência de direção semiautônoma Adas nível 2+.



Por dentro, o veículo traz duas telas digitais de 12,3 polegadas para o painel de instrumentos e central multimídia, com exibição de bússola e inclinômetro. O acabamento inclui console central refrigerado, carregador por indução de 50W e bancos dianteiros com ventilação no assento e no encosto.

Tank 400 faz primeira aparição

Novo SUV da GWM foi apresentado durante o Festival de Interlagos (crédito: Foto: GWM/Divulgação)

A GWM aproveitou o Festival de Interlagos, em São Paulo, para promover a primeira exibição pública do Tank 400 no mercado brasileiro. O utilitário esportivo de grande porte tem lançamento e início de entregas programados ainda para o segundo semestre de 2026.

O modelo utiliza o conjunto mecânico híbrido plug-in flex com a arquitetura Hi4-T. A transmissão é automática de nove marchas com conversor de torque, operando de forma integrada ao motor a combustão e ao propulsor elétrico.



Diferente de sistemas híbridos com motores elétricos traseiros isolados, o Tank 400 adota a tração integral permanente conectada mecanicamente por eixo cardã. O trem de força inclui ainda caixa de redução e bloqueios eletrônicos nos diferenciais dianteiro e traseiro, recurso destinado direcionar a força de tração para as rodas que conservam aderência ao solo.

O SUV já teve a sua pré-venda iniciada, sendo comercializado em qualquer concessionária da marca ou no site exclusivo criado para o modelo pelo preço sugerido de R$ 162.990.