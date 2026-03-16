Recife recebe seminário internacional que conecta tecnologia entre Brasil e Índia nesta terça (17)

As inscrições para o Seminário Internacional Conexão Tech Recife–Índia 2026 podem ser feitas online e gratuitamente.

Conexão Tech Recife – Índia 2026 (Foto: Foto: Brenda Alcântara/PCR)

O Recife recebe empresários, startups, pesquisadores e profissionais da área de tecnologia nesta terça-feira (17), no Bairro do Recife, para o Seminário Internacional Conexão Tech Recife–Índia 2026. Com inscrições gratuitas e podendo ser feitas online, o evento busca aproximar os ecossistemas de inovação dos dois países e estimular novos negócios no setor tecnológico.

O encontro será realizado das 8h30 às 12h, no Auditório Pontes, no 8º andar do Porto Digital. A iniciativa é promovida pela Prefeitura do Recife, por meio do programa Investe Recife da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Câmara de Comércio Índia-Brasil.

A programação do evento inclui debates sobre temas considerados estratégicos para o setor de tecnologia. Entre eles, estão sustentabilidade e práticas de ESG, formação de talentos e qualificação profissional, inovação aberta e o uso da inteligência artificial na indústria.

Confira a programação completa abaixo:



08h30 – 09h00: Credenciamento e Welcome Coffee

09h00 – 09h20: Abertura Institucional "O Corredor Tecnológico Brasil–Índia e Recife: A Capital Brasileira do Talento Tech"

Boas-vindas institucionais;

Apresentação do papel do Investe Recife na atração de investimentos tecnológicos;

Boas-vindas institucionais; Apresentação do papel do Investe Recife na atração de investimentos tecnológicos; 09h20 – 10h00: Painel I – Tecnologia e ESG: O Modelo de Expansão Global Tema: Como a escala corporativa impulsiona a expansão sustentável no corredor Brasil–Índia. Abordagens: Sustentabilidade digital: estratégias para operações de emissão zero e integração de práticas ESG; Governança corporativa e impacto social; Alinhamento entre crescimento tecnológico global e compromissos socioambientais.

10h00 – 10h15: Coffee Break e Networking Facilitado

10h15 – 11h00: Painel II – Capital Humano e Mão de Obra Especializada Tema: Recife como exportadora de inteligência e hub de serviços globais. Abordagens: Formação acadêmica de excelência; Retenção e qualificação de talentos; Complementaridade entre o desenvolvedor brasileiro e o modelo de escala indiano.

11h00 – 11h45: Painel III – Inovação Aberta e Inteligência Artificial Tema: IA e Transformação Digital no Corredor Brasil–Índia. Abordagens: Outsourcing de alto valor agregado; Inteligência Artificial aplicada à indústria; Cooperação em Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) entre startups pernambucanas e indianas.

11h45: Encerramento

Além dos debates, o seminário também pretende incentivar o networking entre empresários, investidores e representantes do ecossistema de inovação. A expectativa dos organizadores é que o encontro ajude a abrir novas oportunidades de negócios e colaboração tecnológica entre os dois países.

A iniciativa reúne lideranças, empresas e especialistas interessados em fortalecer as conexões entre os dois mercados e explorar oportunidades na transformação digital e na inovação global.

Serviço

Conexão Tech Recife – Índia 2026

Data: 17 de março de 2026

Horário: 8h30 às 12h

Local: Auditório Pontes – Porto Digital (Cais do Apolo, 222, Bairro do Recife)

Inscrições gratuitas pelo link forms.office.com/r/htqWgLU2wq



