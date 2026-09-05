Kwid tem visual renovado, preço reduzido e volta a ser carro mais barato do mercado

Custando a partir de R$ 71.190, na promoção de lançamento, o Kwid ganhou nova grade dianteira e novo para-choque, antena tipo Shark, painel digital, câmera de ré e tela multimídia de 10,1 polegadas

Renault Kwid ganhou retoques visuais e novos equipamentos na linha 2027 (Foto: Renault/Divulgação)

A Renault renovou o visual, atualizou o interior e baixou o preço do Kwid, seu modelo de entrada no Brasil. O foco da montadora francesa é resgatar a competitividade do subcompacto, reconduzindo-o ao posto de veículo mais acessível do mercado. O hatch chega à rede de concessionárias com preços promocionais a partir de R$ 71.190 na configuração de entrada, a Evolution, atinge R$ 75.990 na versão Techno e chega a R$ 84.890 na Outsider.

Novo Visual



A reestilização visual é concentrada na dianteira, que adota nova grade com o emblema reestilizado da fabricante e para-choque redesenhado. O conjunto óptico preserva a divisão em dois níveis, mantendo as luzes diurnas de LED na porção superior. A versão Outsider agrega barras de teto com acabamento colorido, molduras plásticas de proteção na base da carroceria, protetores inferiores nos para-choques e rodas de liga leve diamantadas de 14 polegadas em dois tons.

Interior e Comodidade



As principais alterações funcionais situam-se na cabine. A partir da linha 2027, o quadro de instrumentos adota tela digital colorida em TFT de 7 polegadas desde a versão Evolution. O sistema multimídia Media Evolution, disponível nas opções Techno e Outsider, passa a contar com tela de 10,1 polegadas, com espelhamento sem fio compatível com Android Auto e Apple CarPlay, além de duas portas USB-C.

A lista de segurança passiva e ativa do modelo inclui de série quatro airbags (dois frontais e dois laterais), controle eletrônico de estabilidade, assistente de partida em rampas, monitoramento da pressão dos pneus, câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro e alerta sonoro e visual para o uso dos cintos de segurança em todos os assentos.

Conjunto Mecânico



Na mecânica, o Kwid mantém o motor 1.0 SCe de três cilindros acoplado ao câmbio manual de cinco marchas, dotado de sistema stop&go nas paradas rápidas. Segundo medições do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro, o veículo obteve classificação “A”, com médias de consumo de 10,4 km/l na cidade e 10,7 km/l na estrada com etanol, e de 14,4 km/l no perímetro urbano e 15,4 km/l em rodovias quando abastecido com gasolina.

Dimensões e capacidade



Em relação às suas dimensões, o hatch de entrada da Renault registra os já conhecidos 3,72 metros (m) de comprimento, 1,58 m de largura (sem espelhos) e 1,48 m de altura, com 2,42 m de distância entre-eixos. O compartimento de carga mantém a capacidade de 290 litros, espaço que atinge 1.100 litros com o rebatimento do banco traseiro.

