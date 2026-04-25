Um hatch urbano com atitude, confira os detalhes do Citroën C3 XTR

Hatch C3 XTR resgata versão que já fez parte do portfólio da Citroën no Brasil e chama atenção por seu pacote estético com ar aventureiro. Modelo é equipado com motor Firefly de 75 cavalos

Citroën C3 XTR é topo da linha com câmbio manual (Pedro Ivo Bernardes/DP)

Ao primeiro olhar, o C3 XTR impõe-se pelos detalhes, a começar pela logo XTR, que remete a “extreme” e já fez parte do portfólio da Citroën no início dos anos 2000. O pacote estético inclui molduras pretas nos para-lamas, detalhes no tom “Light Green” nos protetores das portas dianteiras, grades na cor preto-brilhante, faixas decorativas no capô, rodas de liga leve escurecidas de 15 polegadas e pneus de tipo misto Pirelli Scorpion ATR.



Atitude



A altura livre do solo de 18 centímetros (cm) e os pneus mistos até permitem uma escapadinha do asfalto, mas nada que vá muito além de vias de terra batida ou cascalhos. A sua vocação é, de fato, urbana, como ficou comprovado durante o test drive realizado pela reportagem de DP Auto. E isso não é demérito, já que os elementos do C3 XTR, somados à calibragem da suspensão, tornam o compacto ideal para encarar buracos, lombadas e o asfalto degradado das áreas urbanas.

Sob o capô, o modelo é equipado com o motor 1.0 Firefly, que entrega 75 cavalos (cv) de potência quando abastecido com etanol, ou 71 cv com gasolina, e torque de 105 Nm (10,7 kgfm). Combinado com o câmbio manual de cinco marchas, o propulsor dá conta do recado nas cidades e até permite pegar a estrada, mas não é o mais apropriado para grandes distâncias ou viagens frequentes.

Ao volante, o C3 XTR mantém a sensação agradável de guiar. A assistência elétrica da direção é leve na medida certa para manobras, mas ganha peso conforme a velocidade aumenta, transmitindo segurança ao condutor. Outros pontos de destaque são o Assistente de Partida em Rampa, que facilita a vida do motorista, e o monitoramento de pressão de pneus (TPMS), que ajuda a prevenir surpresas.



Interior



O espaço interno continua a ser o grande trunfo do modelo, principalmente por se tratar de um veículo de entrada. Com entre-eixos de 2,54 metros — que favorece o conforto dos ocupantes traseiros — e um porta-malas de 315 litros, o C3 XTR segue como uma boa opção para jovens famílias que buscam um toque a mais de “liberdade”.

A central multimídia de 10 polegadas, com espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, é o centro das atenções num habitáculo que, embora utilize plásticos rígidos, apresenta texturas cuidadas e design moderno. A "pisada na bola" fica por conta da ausência de uma entrada USB-C no console central.



No quesito comodidade, o C3 XTR oferece ar-condicionado, ajuste de altura para o banco do motorista, câmera de ré, retrovisores e vidros elétricos nas quatro portas. Situado no topo da gama 1.0, o C3 XTR tem preço sugerido de R$ 92.590, com bônus de R$ 8 mil na data de publicação desta matéria.

