Novo Volkswagen Tiguan traz tudo e um pouco mais para agradar ao público

De volta ao Brasil a partir de maio, terceira geração do SUV da Volkswagen chega exclusivamente na versão R-Line. Custando R$ 299.990, o modelo traz motor de 272 cavalos, tração integral nas quatro rodas e linhas mais fluidas

Novo Tiguan R-Line tem preço sugerido de R$ 299.990 (Volkswagen/Divulgação)

A Volkswagen oficializou, na última semana, o retorno do Tiguan ao mercado brasileiro, dando mais um passo na renovação de sua linha de automóveis. Em sua terceira geração, o modelo traz atualizações mecânicas e estéticas que colocam o SUV em outro patamar tecnológico para a marca. É tudo e um pouco mais do que os fãs aguardavam.

Construído sobre a nova plataforma MQB Evo, o modelo abandona as linhas retilíneas e conservadoras do antecessor, buscando uma identidade mais fluida ao mesmo tempo que mantém o equilíbrio entre performance esportiva e o uso familiar de um utilitário urbano.

As novidades estéticas ficam nítidas logo de cara, trazendo grande dianteira com entradas maiores e assinatura luminosa tanto na frente quanto atrás. Disponível, nesse primeiro momento, exclusivamente na versão R-Line, o Novo Tiguan traz de série rodas de 19 polegadas e teto solar panorâmico, entre outros itens.

Conjunto Mecânico



Sob o capô, a principal novidade é a nova versão do motor 2.0 350TSI. A configuração topo de linha desenvolve 272 cavalos de potência máxima e 35,7 kgfm de torque, garantindo boas respostas e uma aceleração de 0 a 100 km/h em 5,9 segundos. A transmissão de dupla embreagem de sete velocidades trabalha e o sistema de tração integral 4MOTION, que distribui o torque entre os eixos de maneira automática conforme a aderência do solo, completam o conjunto de força.

A montadora destaca o coeficiente aerodinâmico (Cx), que foi reduzido de 0,33 para 0,28, o que pode ser traduzido como menor resistência do ar, redução do consumo de combustível e diminuição do ruído do vento.

Ao volante, o motorista pode escolher entre seis modos de condução disponíveis: Eco, Normal, Sport, Individual, Snow e Off-road. Neste último, ficam disponíveis também a visualização de parâmetros como altitude, ângulo das rodas e orientação para situações fora da estrada.

Interior e tecnologia



O interior passou por uma reestruturação completa, centrada no conceito "Digital Cockpit". O painel é dominado por uma tela de infoentretenimento de 15 polegadas, com conexão sem fio aos sistemas Apple CarPlay e Android Auto, assistente de voz nativo IDA e controle da maior parte das funções do carro. Também digital, o painel de instrumentos de 10,25 polegadas tem interface configurável e visualização 3D dos sistemas de assistência ao condutor.

O deslocamento do seletor de marchas para a coluna de direção liberou espaço no console central para porta-objetos e um seletor rotativo que possui um visor OLED próprio, permitindo que o motorista alterne os modos de condução ou ajuste o volume do áudio com um toque visual direto.

Os bancos dianteiros, denominados ergoActive, oferecem ajustes elétricos, sistema de ventilação ativa e função de massagem pneumática, visando mitigar o cansaço em trajetos longos. O porta-malas também foi ampliado em 37 litros na configuração de cinco lugares, atingindo a marca de 652 litros totais.

Segurança e Condução Assistida

No campo da segurança, o Novo Tiguan integra o pacote Travel Assist e seus 12 sistemas ativos. Entre os destaques estão destaques ficam com o Emergency Assist, que conduz o carro para uma parada de emergência em caso de perda de consciência do condutor e o assistente de viagem Travel Assist, que combina o assistente de manutenção de faixa (Lane Assist), alerta de risco de colisão (Front Assist) e o Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC).

O SUV oferece ainda frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres e ciclistas, monitoramento de pontos cegos e o sistema IQ.Light com faróis de LED Matrix, que adaptam o facho de luz para não ofuscar motoristas em sentido contrário.

