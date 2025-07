Jeep Commander ganha mais disposição e ediciência com novo motor, confira

Jeep Commander Overland 2.2 Turboflex (Pedro Ivo Bernardes/DP)

O Jeep Commander 2025 trouxe como grande destaque a nova motorização turbodiesel 2.2 na versão Overland, a mesma que equipa a picape Rampage, em substituição ao 2.0 diesel Multijet da linha 2024. Com o “novo coração”, o SUV teve ganhos em desempenho e eficiência e uma melhor relação entre peso e potência.

O novo propulsor desenvolve 200 cavalos (cv) de potência máxima, ante 170 cv do modelo anterior, e 450 Nm (45,9 kgfm) de torque, contra os 380 Nm (38,7 kgfm) do motor antigo. Em termos de performance, segundo a montadora, o Commander Overland 2.2 Turbodiesel acelera de zero a 100 km/h em 9,7 segundos (dois segundos a menos que a versão 2024). A retomada, de 60 a 100 km/h, é feita em 6,2 segundos e, de 80 a 120 km/h, em 7,8 segundos.

ESPAÇO E CAPACIDADES

De ponta a ponta, o modelo mede 4,7 metros (m), com 2,7 m de entre-eixos, 1,9 m de largura (sem contar os retrovisores) e 1,7 m de altura (sem contar a barra de teto. Com os sete lugares em posição normal, ou seja, com a terceira fileira de bancos em funcionamento, o porta-malas tem capacidade para 233 litros de carga. Na configuração para cinco passageiros (com a terceira fileira rebatida), a capacidade sobe para 661 litros e com a segunda e terceira rebatidas, o modelo passa a acomodar 1.760 litros de bagagem.

TEST DRIVE

Durante o test drive realizado por DP Auto, o Commander Overland 2.2 mostrou ainda mais segurança nas acelerações e retomadas de velocidade, conforme a nova relação peso-potência já sugeria, e também no tráfego em trechos fora da estrada.

O consumo, segundo dados divulgados pela montadora segundo os critérios do Inmetro, o SUV apresenta uma média de consumo de 10,3 km/l nos trechos urbanos e de 13,4 km/l na estrada. A reportagem do Diario, no entanto, obteve marcas melhores, segundo o próprio computador de bordo do modelo. Foram 14,7 km/l na estrada e 11,9 km/l na cidade.

Rodas de 19” com novo design tela de 10,25 polegadas no painel de instrumentos e de 10,1 polegadas na central multimídia, sistema de som certificado pela Harman Kardon, teto solar panorâmico, bancos em suede e assistente semi-autônomo de condução ADAS de nível dois completam a lista de conforto, comodidade e segurança já comuns no modelo.