O Brasil já teve 14 salários mínimos diferentes, você sabia?

Salário mínimo foi criado em 1940, durante a era Vargas. Eram 14 pisos salariais diferentes, recursos que na época foi adotado por causa das "diferenças regionais". Unificação do valor só aconteceu em 1984

Décimo terceiro vai contemplar 3,25 milhões de pernambucanos (MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL)

Criado em 1940, em plena Era Vargas, o salário mínimo corresponderia hoje a R$ 901,78, segundo cálculos do Dieese realizados a pedido da Agência Câmara dos Deputados. O cálculo considera o piso vigente mais alto daquela época. Na ocasião, o Brasil não tinha apenas um salário mínimo, mas 14, sob a justificativa de “respeitar as desigualdades regionais”; a unificação ocorreu apenas em 1984.

Pois bem, nesta sexta-feira (19), o Congresso Nacional aprovou o orçamento federal para 2026, estabelecendo um piso de R$ 1.621. O valor é R$ 10 inferior ao estimado inicialmente, mas contempla um ganho real (acima da inflação) de 2,5%, de acordo com a sistemática implantada pelo governo. A propósito, o Legislativo estuda a criação de uma comissão mista para discutir uma metodologia permanente de reajuste, transformando-a em política de Estado e não de governo.

Desde julho de 1994, quando o real entrou em vigor, até hoje, o mínimo aumentou 2.500%, dos quais cerca de 170% correspondem a ganho real. Num resgate histórico, a remuneração saltou de R$ 64,79 para os R$ 1.621 do próximo ano. Apesar da alta, segundo o Dieese, a cifra ainda fica bem aquém do ideal para sustentar uma família de quatro pessoas (R$ 7.067,18) — um montante 4,4 vezes maior que o aprovado para 2026.

Cecon consolida papel no setor de eventos

Em 2025, o Pernambuco Centro de Convenções (Cecon) sediou 201 eventos, entre feiras, congressos, convenções, encontros corporativos, espetáculos e grandes atrações culturais. No período, cerca de 1,7 milhão de pessoas circularam pelo espaço, impulsionando a cadeia produtiva de serviços, com impactos diretos nos setores de hotelaria, alimentação, transporte e comércio.

Empresa pernambucana é destaque nacional

A Capyba Software, sediada no Porto Digital, no Recife, foi uma das vencedoras do Prêmio Melhores Negócios Internacionais 2025, na categoria Serviços (MPEs). Promovida pela ApexBrasil e pela Revista Exame, a premiação reconhece empresas brasileiras com forte atuação no mercado internacional. Com dez anos de estrada, a Capyba desenvolve soluções digitais com foco em estratégia, design e inovação, atendendo a cerca de 90 clientes no Brasil e no exterior.

Pernambuco é referência em economia circular

O Instituto de Inovação e Economia Circular do Brasil (IEC-Brasil), com sede em Pernambuco, encerra 2025 com números expressivos: mil jovens atendidos, 170 recicladores capacitados, descarte correto de 150 toneladas de resíduos eletroeletrônicos e a redução de 1.350 toneladas de CO? da atmosfera. O ano também marcou a abertura da filial na Bahia e, em janeiro, será a vez de Alagoas.

