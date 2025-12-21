O Brasil já teve 14 salários mínimos diferentes, você sabia?
Salário mínimo foi criado em 1940, durante a era Vargas. Eram 14 pisos salariais diferentes, recursos que na época foi adotado por causa das "diferenças regionais". Unificação do valor só aconteceu em 1984
Publicado: 20/12/2025 às 10:00
Décimo terceiro vai contemplar 3,25 milhões de pernambucanos (MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL)
Criado em 1940, em plena Era Vargas, o salário mínimo corresponderia hoje a R$ 901,78, segundo cálculos do Dieese realizados a pedido da Agência Câmara dos Deputados. O cálculo considera o piso vigente mais alto daquela época. Na ocasião, o Brasil não tinha apenas um salário mínimo, mas 14, sob a justificativa de “respeitar as desigualdades regionais”; a unificação ocorreu apenas em 1984.
Pois bem, nesta sexta-feira (19), o Congresso Nacional aprovou o orçamento federal para 2026, estabelecendo um piso de R$ 1.621. O valor é R$ 10 inferior ao estimado inicialmente, mas contempla um ganho real (acima da inflação) de 2,5%, de acordo com a sistemática implantada pelo governo. A propósito, o Legislativo estuda a criação de uma comissão mista para discutir uma metodologia permanente de reajuste, transformando-a em política de Estado e não de governo.
Desde julho de 1994, quando o real entrou em vigor, até hoje, o mínimo aumentou 2.500%, dos quais cerca de 170% correspondem a ganho real. Num resgate histórico, a remuneração saltou de R$ 64,79 para os R$ 1.621 do próximo ano. Apesar da alta, segundo o Dieese, a cifra ainda fica bem aquém do ideal para sustentar uma família de quatro pessoas (R$ 7.067,18) — um montante 4,4 vezes maior que o aprovado para 2026.
Cecon consolida papel no setor de eventos
Em 2025, o Pernambuco Centro de Convenções (Cecon) sediou 201 eventos, entre feiras, congressos, convenções, encontros corporativos, espetáculos e grandes atrações culturais. No período, cerca de 1,7 milhão de pessoas circularam pelo espaço, impulsionando a cadeia produtiva de serviços, com impactos diretos nos setores de hotelaria, alimentação, transporte e comércio.
Empresa pernambucana é destaque nacional
A Capyba Software, sediada no Porto Digital, no Recife, foi uma das vencedoras do Prêmio Melhores Negócios Internacionais 2025, na categoria Serviços (MPEs). Promovida pela ApexBrasil e pela Revista Exame, a premiação reconhece empresas brasileiras com forte atuação no mercado internacional. Com dez anos de estrada, a Capyba desenvolve soluções digitais com foco em estratégia, design e inovação, atendendo a cerca de 90 clientes no Brasil e no exterior.
Pernambuco é referência em economia circular
O Instituto de Inovação e Economia Circular do Brasil (IEC-Brasil), com sede em Pernambuco, encerra 2025 com números expressivos: mil jovens atendidos, 170 recicladores capacitados, descarte correto de 150 toneladas de resíduos eletroeletrônicos e a redução de 1.350 toneladas de CO? da atmosfera. O ano também marcou a abertura da filial na Bahia e, em janeiro, será a vez de Alagoas.