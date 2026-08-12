Ato adiado gera tese de André abrir mão

Depois que o deputado federal Túlio Gadêlha remarcou, ainda no início da tarde desta terça-feira (11), o ato no qual anunciaria os nomes de seus suplentes na corrida pelo Senado, o deputado federal Lula da Fonte chegou a ir à mesa com André Teixeira, vice-presidente estadual do PSD, na sede do partido.

Era lá mesmo onde Túlio comandaria o anúncio, originalmente previsto para as 15h, como a coluna cantara a pedra. Ali, ele já havia escolhido um homem do Agreste e uma mulher do Sertão para integrarem suas suplências. Eduardo da Fonte, por sua vez, também candidato ao Senado, aguardava diretriz da governadora Raquel Lyra sobre o tema. Mas uma reunião com o assunto na pauta acabou agendada pela gestora só para o final da noite.

A movimentação não só lançou o nome de André Teixeira no centro do debate, como jogou luz sobre uma hipótese inédita: a de ele sair da cena relativa à suplência e não mais vir a ser uma opção - nem para Túlio, nem para Eduardo.

Nas hostes palacianas, se resgatava que ele se desincompatibilizou para ser candidato a deputado e não para ser suplente. Fontes governistas ponderaram que, assim como ele deixou de levar a postulação proporcional adiante em favor do grupo, poderia também abrir mão dessa suplência. Isso não estaria descartado até aquela altura.

Coordenador-geral da campanha de Raquel, André vinha sendo cotado para a suplência de Túlio desde o início de julho, como a coluna antecipara. Mais recentemente, passou a ter nome ventilado para compor com Eduardo da Fonte. Na esteira do estremecimento envolvendo a Federação União Progressista, a presença dele teria passado a significar, aos olhos dos candidatos, uma garantia do empenho da governadora no projeto dos suplentes.

Ontem, um zum-zum-zum dava conta de que formalizar ele de um lado poderia causar reação do outro. Enquanto Túlio informou que manteria seu anúncio, no mesmo formato, apenas postergando para esta quarta-feira (12), no conjunto de Eduardo, se defendia que a conclusão do processo se desse de forma unificada ontem mesmo. No Palácio das Princesas, se passou a considerar divulgar apenas uma nota conjunta. A ideia era demonstrar unidade, o que, se acontecer, deve ser hoje.

Em comum, a pressa



De consenso na chapa de Raquel Lyra, ontem, havia apenas a pressa. Motivo: a campanha tem início no domingo e é preciso rodar material. Os candidatos realçam que a justiça eleitoral exige o seguinte: nas peças, 30% do tamanho do nome do candidato há de ser revertido a estampar o nome do suplente. Nessa conta, pesa ainda o tempo que as gráficas levam para imprimir. E há expectativa de lançar material na rua às 00h do sábado para o domingo já.

Day after



O senador Fernando Dueire não chegou a se debruçar ontem sobre seu segundo voto para o Senado, mas quem acompanha sinaliza que, se a escolha ficar na chapa de Raquel Lyra, ele votaria em Eduardo da Fonte. Motivo: há um entendimento, nas coxias, de que não foi o progressista que “tomou o lugar Dueire, mas Túlio Gadêlha”.

Ponto de encontro



A reunião no Palácio do Campo das Princesas para definir, entre outras coisas, o trâmite da divulgação dos suplentes ficou para final da noite de desta terça-feira (11) porque a governadora Raquel Lyra encontrava-se, às 19h, na Faculdade de Direito do Recife, em solenidade de homenagem ao ministro Jorge Messias, advogado-geral da União. João Campos também compareceu.

Aos homens



A deputada estadual Gleide Ângelo tem dirigido, cada vez mais, sua palavra aos homens e vai palestrar, nesta quarta (12), em um canteiro de obras, na Caxangá. Na luta contra o feminicídio, ela tem trabalhado para desconstruir o padrão machista que homens, em geral, aprendem na infância. Nos últimos dias, palestrou na PlusVita, na JSL uma transportadora, e no Porto de Suape. “O machismo voltou na Geração Z pior ainda, porque os homens estão perdendo o domínio sobre as mulheres”, argumenta.

Nova data



Ficou para a próxima semana o lançamento da plataforma digital em que o senador Humberto Costa vai hospedar os resultados do seu mandato, apontando frutos nos 184 municípios. Ele lançaria inicialmente, nesta quinta-feira (13), em encontro com jornalistas.