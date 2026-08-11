Dueire vai a Lula. Acenos miram 2027

Fernando Dueire (PSD), Lula (PT) e Humberto Costa (PT). (Mauricio Ferry/DP Foto, Marcelo Camargo/Agência Brasil e Rafael Vieira/DP Foto.)

O comunicado foi feito por Fernando Dueire à governadora Raquel Lyra ainda na última quarta-feira (5). À mesa com ela, no Palácio do Campo das Princesas, ele informara que votará em Humberto Costa, candidato ao Senado na chapa encabeçada por João Campos.

Se o movimento gera um vínculo com a o conjunto adversário de um lado, de outro, carrega embutido um trunfo capaz de transformá-lo em positivo, em alguma medida, aos olhos de Raquel: uma construção com o presidente Lula à vista para 2027.

Leia-se: a montagem traz, no bojo, a possibilidade de Dueire vir a ocupar espaço num futuro governo Lula, caso o petista seja reeleito. Ao discursar, no Debate, tradicional escritório político do ex-senador Jarbas Vasconcelos, Dueire, ao hipotecar o apoio de dezenas de prefeitos ao companheiro da Casa Alta, de antemão, avisou: “Eu saio do mandato, mas não saio da política”.

E, dirigindo-se a Humberto, acenou para o futuro: “Teremos novidades a partir de janeiro de 2027, né, Humberto?!”. Na próxima ida a Brasília, ele já tem encontro previsto com Lula. “Inclusive, eu recebi uma mensagem de que, na minha próxima estadia em Brasília, o presidente gostaria de me oferecer um abraço e fiquei muito feliz com isso!”, adiantou o senador, que assegurou o apoio de dezenas de prefeitos a Humberto.

Dueire não poupou elogios ao mandatário do Palácio do Planalto: “Eu tenho imenso respeito ao presidente Lula, já estive, inclusive, algumas vezes, em encontros com ele. O senador Humberto Costa testemunhou boa parte”.

Na esteira, cuidou de listar a contribuição do petista na atração, a Pernambuco, da Hemobrás, da refinaria e de indústria automobilística. “Ele nos ajudou na manutenção dos incentivos”, destaca.

Ao declarar voto no líder-mor do PT, o senador evoca a gratidão. “Eu voto em Lula, claro! Quem não tem gratidão não merece o respeito, não merece nem a si mesmo”.

Em seu discurso, bem antes da coletiva, Humberto já havia feito o link: “Nos pontos cruciais, que eram interesse do Brasil e de Pernambuco, ele nunca faltou ao governo do presidente Lula”.

Na política, os gestos contam. E ainda que a declaração de apoio a Humberto não tenha sido exatamente pautada por condicionamentos, nos bastidores, no entorno de ambos, não se descarta que a construção se dê mirando 2027.

Em outras palavras, isso posiciona Dueire para uma eventual composição de um próximo governo Lula.

Bênção de Raquel



Raquel aposta num palanque duplo de Lula em Pernambuco e não retrucou sobre o apoio a Humberto Costa. “Foi apenas um comunicado. Eu não fui retrucado”, pontuou Fernando Dueire ao ser indagado sobre a reação dela. Dueire, inclusive, deixou no ar já ter a bênção da gestora para “casadinhas” com o petista desde quando ainda pensava em disputar a reeleição. “Nós íamos fazer boas casadinhas. Não era Humberto? Mas a casadinha vai continuar. Só que, em vez de ser em dois nomes, será em um nome, que é o seu”, revelou.

Modo avião



Dueire não verbalizou chateação com Raquel. Mas sublinhou que não foi ouvido. E, indagado se foi preterido em função de não figurar bem nas pesquisas, citou o caso de Teresa Leitão e emendou: “Essa é uma boa pergunta para ser feita à governadora, porque, no fundo, eu não participei. Não fui ouvido em relação a isso. Mas respeito a escolha que ela fez. Deve ter feito de maneira estratégica”.

Nocaute



Em seu discurso, sem citar nomes, Dueire grifara: “Confiança não se adquire por nocaute, confiança é convivência”. Indagado pela coluna, disse que se referia à relação com Humberto Costa. E preferiu não avaliar se a governadora teria nocauteado aliados: “Não faço juízo de valor”.

Day after



Foi no dia seguinte a Mendonça Filho formalizar sua candidatura ao Senado que Fernando Dueire fez o comunicado à Raquel Lyra. Mendonça “subiu no palanque de Raquel”, como dizem aliados dele, mas é candidato de Flávio Bolsonaro, parceria que a governadora refuta. O fato de Dueire "colar" em Humberto e, como efeito, em Lula, então, pode ter soado como contraponto a favor dela, considerando o “timing”.

Plataforma



O senador Humberto Costa, que tem percorrido o estado, elencando ações concretas em 184 municípios, lança, na próxima quinta-feira (13), em um encontro com jornalistas, uma plataforma digital ilustrando os frutos de seu mandato.