Túlio Gadêlha anuncia suplentes às 15h

Nomes escolhidos contemplam duas regiões: um homem do Agreste e uma mulher do Sertão

Túlio Gadêlha também esteve presente à convenção (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Candidato ao Senado na chapa da governadora Raquel Lyra, o deputado federal Túlio Gadêlha escolheu um homem da região do Agreste para integrar sua suplência e uma mulher natural do Sertão. Ele marcou o anúncio, que será feito na sede do PSD, para às 15 desta terça-feira (11).

Ainda no início de julho, fora cotado para integrar a primeira suplência dele o nome de André Teixeira, vice-presidente estadual do PSD e braço direito da governadora Raquel Lyra.

Ex-secretário de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco, André é de Caruaru e é um dos principais articuladores políticos do governo. O nome dele também apareceu ventilado recentemente para ser o suplente de Eduardo da Fonte, também postulante ao Senado na chapa da governadora.

Ainda em julho, à coluna, Túlio considerara a hipótese ter André ao seu lado na jornada: “É uma possibilidade”. Não entrou em detalhes, mas, naquela ocasião, houve quem observasse, nas coxias, que até convite já até teria sido feito.

Teixeira é coordenador-geral da campanha à reeleição da governadora e nome da extrema confiança dela. Ele se desincompatibilizou da pasta ainda em abril, no prazo que os ex-secretários, que iriam disputar mandato, deixaram a gestão.