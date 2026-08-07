Miguel herda bases e anuncia candidatura

Miguel Coelho anuncia candidatura após pacificação na União Progressista mediante gesto de Eduardo da Fonte (Fotos: Divulgação | Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

Era por volta das 23h da última quarta-feira (05) quando se encerrou, no Palácio das Princesas, a reunião entre a governadora Raquel Lyra e integrantes da União Progressista. A despeito da unidade selada pouco antes, na sede do PP, durante a convenção da federação, o encontro com a gestora foi menos para celebrar e mais para contar votos.

A governadora foi à ponta do lápis para distribuir as bases cedidas por Eduardo e Lula da Fonte no intuito de viabilizar a eleição de deputado federal de Miguel Coelho. Os progressistas acompanharam os cálculos. A equação leva em conta que o deputado federal Fernando Filho, irmão de Miguel, também sentado à mesa, concorre à reeleição.

Miguel, que levara falta na convenção mais cedo naquele mesmo dia, se fez presente no Palácio depois que o acordo já havia sido selado. Do esforço concentrado, do qual participaram ainda o secretário da Casa Civil, Túlio Vilaça, e André Teixeira, vice-presidente do PSD-PE, restou um clima de pacificação no conjunto liderado por Raquel, que fora assolado por alfinetadas e reações mais duras após Miguel recuar da corrida pelo Senado. Ele não foi à convenção da governadora no último domingo (2).

Ontem, após reconstruir as pontes entre seus aliados, Raquel Lyra, em entrevista à CNN, sublinhou o apoio de Miguel como quem reconhece o abalo que atingira a relação até a véspera. “Miguel Coelho coloca-se, agora, inclusive durante convenção realizada ontem, que apoia nossa reeleição”, informou a governadora. E reforçou: “Ele está junto conosco”.

Até ali, nem Miguel, nem ninguém do grupo dele havia anunciado formalmente a postulação à Câmara Federal. Só rumores se avolumavam. Já era noite de ontem, quando o ex-prefeito de Petrolina divulgou vídeo em sua rede social formalizando que concorrerá. “Muitas vezes, a vida nos surpreende. Precisamos nos adaptar e seguir em frente”, pontuou e anunciou: “Sou candidato a deputado federal”.

Havia expectativa, entre governistas, sobre vídeo que Miguel teria gravado hipotecando apoio a Eduardo da Fonte. Mas ele, até ontem, só divulgou apoio à Raquel.

Dois votos



Nas hostes governistas, o fato de Miguel ter declarado apoio à candidatura de Mendonça Filho ao Senado em nada altera a expectativa de que ele apoie também Eduardo da Fonte, que fez o gesto de ceder as bases. “E ele só tem um voto?”, questiona uma fonte que acompanha as movimentações, sugerindo que Miguel votará em Mendonça e em Eduardo.

Sintonia



Em entrevista à CNN, ontem, a governadora Raquel Lyra, ao comentar a formação de sua chapa, declarou o seguinte: “Nós não estamos atrasados”. Frase idêntica foi dita, à coluna, por Marília Arraes ainda no início de julho, ao advertir que era preciso “ver quem é o resto da chapa” adversária. Na ocasião, Raquel convivia com o impasse sobre o Senado entre Eduardo da Fonte e Miguel Coelho. Marília alfinetara: “Nós não estamos atrasados. Já estamos organizados e sintonizados, e isso é muito importante”.

Tô dentro!



Confirmada para a primeira suplência de Mendonça Filho, Adriana Ferreira é irmã de Anderson, presidente estadual do PL, evangélica e já foi chefe de gabinete de Manoel e de André Ferreira. “Nada mais importante do que colocar minha irmã. Eu só botaria se tivesse esse simbolismo de mostrar aliança formada. É minha demonstração de que estamos juntos e misturados para ganhar”, assinala Anderson à coluna.



Cotados



O nome ventilado para a segunda suplência de Mendonça Filho é o do ex-vereador Alcides Cardoso. O martelo ainda não foi batido. Também segue cercado por resquícios de indefinição o nome de André Teixeira, que ganhou força, nos últimos dias, para a suplência de Eduardo da Fonte. Seria a digital de Raquel Lyra no projeto do progressista. Nas hostes do PP, há boa aceitação.

