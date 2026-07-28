Flávio deve cumprir agenda de rua em PE

Anderson avalia que "foi dada a largada" com a convenção, no sábado (25), e que a regra, agora, é "buscar voto no corpo a corpo"

Flávio Bolsonaro deve vir a Pernambuco com agenda em formato novo, segundo o presidente do PL Anderson Ferreira (Beto Barata/ PL)

Os atos de Flávio Bolsonaro em Pernambuco, que se dariam, originalmente, em ambiente fechado, no início do mês, mas acabaram adiados, ainda não foram remarcados. O detalhe é que, a partir de agora, uma coisa é certa: a próxima visita do presidenciável ao Estado se dará em agenda de rua.

Indagado sobre a programação, o presidente do PL-PE, Anderson Ferreira, define como “muito mais eficaz” trazer o presidenciável para agenda de campanha aberta. Anderson acabou de retornar da convenção do PL que formalizou, no último sábado (25), o nome de Flávio para concorrer ao Palácio do Planalto.

“Foi dada a largada. Bora buscar voto no corpo a corpo. O eleitorado de direita gosta desse perfil”, assinala Anderson à coluna, adiantando que deve organizar já uma mobilização de rua para Flávio Bolsonaro. Mas ainda não definiu exatamente o formato. “Quem gosta de ambiente fechado é o PT, porque não tem capacidade de reunir”, alfineta Anderson.

Inicialmente, a agenda de Flávio no Recife se daria no dia 9 deste mês. Ele teria encontro com pastores no Mar Hotel à tarde, e seguiria para o lançamento da pré-candidatura de Silvio Nascimento no Recife Expo Center com a militância. Os eventos foram cancelados porque Flávio se encontrava nos Estados Unidos.

O presidenciável chegou a gravar vídeo, se desculpando pela ausência e afirmando o seguinte: “Vou ter que ficar para defender o Brasil desse tarifaço, para tentar convencer o governo americano de que as tarifas são muito ruins para o Brasil. Estou aqui protegendo o Brasil das tarifas e do Lula”.

Menos de 10 dias depois, a sobretaxa acabou confirmada. A candidatura de Silvio Nascimento ao Senado, por sua vez, ficou para ser homologada na convenção estadual.

Pá de cal



Novas exonerações de cargos de indicação dos Ferreira na gestão de Mano Medeiros ganharam eco, nas coxias, nesta segunda (27). Indagado, Anderson Ferreira devolveu: “Vai terminar ele (Mano) tirando ele mesmo, só falta tirar ele”. O prefeito era aliado do conjunto, rompeu e, desde então, uma série de nomes ligados a Anderson e a André Ferreira passaram a ser desligados.

Tira e bota

No início do mês, a governadora Raquel Lyra nomeou 15 cargos do PL. Nas hostes do Partido Liberal, o movimento foi definido como uma “reposição”, considerando que Mano Medeiros, ao romper com os Ferreira, filiou-se ao PSD da governadora, assim como também sua esposa, Andréa Medeiros, que concorre à Alepe pelo partido da gestora estadual. Os dois configuraram as maiores baixas no grupo dos Ferreira.

Missão...



Fontes ligadas ao Palácio das Princesas definem a construção conduzida por Raquel Lyra junto ao PL como “muito competente”. À coluna, André Ferreira, sobre as nomeações, já havia declarado: “Isso não tem nada a ver com declarar apoio a Raquel. A gente não tem compromisso com ela”. Governistas sublinham, no entanto, que o movimento impediu uma candidatura desse conjunto ao Governo do Estado.

...cumprida



“A ideia era inibir uma candidatura de governador e isso poderia esticar para um 2º turno. Ela pactuou abrindo espaço no governo e foi muito competente nisso”, avalia uma aliado da governadora à coluna em reserva.

Nem sabia

Fontes da Frente Popular, à coluna, sublinham que o ministro Wolney Queiroz não chegou a ser consultado sobre eventuais indicações de José Queiroz ou Thania Queiroz para suplência de Marília Arraes. Destacam que não haveria entraves para isso junto a Carlos Lupi, presidente nacional do PDT, uma vez que Wolney continua representando Lupi e o PDT no Ministério da Previdência Social.

Tinha uma pedra



À coluna, fontes que acompanham as articulações em torno da suplência de Marília Arraes realçaram que o fato de José Queiroz e Thania terem ingressado no MDB esbarraria em ruídos junto a Carlos Lupi, motivo que teria inviabilizado tais alternativas.

