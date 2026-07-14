Raquel ouve Ciro e Rueda por vídeo

Após a reunião, circulou, nos bastidores, que os dirigentes nacionais assinariam nota em apoio à reeleição da governadora

Governadora teve reunião com Ciro Nogueira e Antonio de Rueda nesta segunda-feira (13) (Roque de Sá/Agência Senado, Rafael Vieira/DP Foto e Kalina Maurer/UB)

No final da manhã desta segunda-feira (13), a governadora Raquel Lyra teve mais uma reunião com os presidentes nacionais do União Brasil, Antonio de Rueda, e do PP, Ciro Nogueira, ambos copresidentes da Federação União Progressista. A conversa se deu por vídeoconferência.

A gestora ouviu os dirigentes na esteira dos encontros que teve, nos últimos dias, com o deputado federal Eduardo da Fonte e com o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, nomes postos para ocupar a vaga do Senado na sua chapa. À chefe do executivo estadual, Ciro Nogueira ponderou que acompanha decisão de Eduardo, presidente da federação em Pernambuco. Rueda, por sua vez, ratificou o apoio a Miguel Coelho.

O movimento dos dirigentes nacionais foi acompanhado, nos bastidores, da expectativa de um gesto simbólico: uma nota, assinada conjuntamente, de apoio à reeleição de Raquel. A regra, agora, segundo relatos nas coxias, é distensionar. Há expectativa de que as arestas devam ir se diluindo até a convenção. Cabe a Eduardo da Fonte marcar a data. Há rumores de que ele fará no mesmo dia da de Raquel.

A resolução que constituiu a direção estadual da federação (Resolução – FED nº 10, de 11 de maio de 2026) carrega as assinaturas de Ciro e de Rueda. No último dia 29, Eduardo aprovou, por maioria, indicação do nome dele para concorrer ao Senado. Para desfazer tal indicação, seriam necessárias as mesmas duas assinaturas recolhidas para designar a composição.

Diante do contexto de divisão, a tese do “quanto menos formal, agora, melhor” passou a prevalecer. A lógica vigente é a de que não formalizar decisão, agora, “gera menos trauma”.



Calendário da PEC



Relator da PEC que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos, o deputado federal Mendonça Filho, à coluna, detalha o calendário previsto para a discussão da proposta. “O início dos trabalhos ocorrerá em agosto, quando a gente instala a comissão especial e apresenta o plano de trabalho”. Em setembro, ele prossegue, haverá as primeiras audiências.

Pós-eleição



As audiências serão retomadas após o 1º turno das eleições. A expectativa é de que as votações, na comissão e no plenário, ocorram até final de novembro, começo de dezembro.

Homenagem 1



No aniversário de Mendonça Filho, no último sábado (11), o ex-senador Armando Monteiro Neto ventilou o nome do deputado para o Senado. A intenção foi homenagear a trajetória de Mendonça e realçá-lo como alguém que qualifica a representação do Estado no parlamento.

Homenagem 2



O gesto rendeu um zum-zum-zum em torno da possibilidade, que já chegou a ser cogitada, lá atrás, por Mendoncinha. A amigos, Armando destacou que reconhece os nomes postos na disputa, mas que fez a fala pelo respeito que nutre pelo ex-governador.