Carregadores de veículos elétricos exigem uma série de cuidados e normas a serem seguidas antes de serem instalados por causa do perigo de causarem incêndio e causar danos estruturais ao prédio

Instalação de wallbox em prédios residenciais e comerciais deve seguir norma técnica do Corpo de Bom,beiros (Weg/Divulgação)

As garagens de edifícios residenciais e comerciais estão deixando de armazenar combustível líquido inativo e passando a abrigar baterias de íons de lítio em processo de recarga ativa. Guardada as devidas proporções, isso representaria você ter um bico de abastecimento na garagem do prédio. Com certeza, o nível de exigência dos sistemas de prevenção de incêndios aumentaria absurdamente.

Apesar de apresentar 60 vezes menos risco de pegar fogo, como indica estudo da da Associação Nacional de Proteção Contra Incêndios dos Estados Unidos (NFPA), o fogo em uma bateria de íons de lítio leva horas para ser extinto, além de apresentar alto risco de reignição e de alcançar temperaturas mais elevadas que a queima do combustível líquido.

E quando se fala em prédios, como foi debatido em evento recente na Ademi-PE, temperaturas mais altas e por mais tempo têm potencial de provocar danos estruturais graves a vigas e pilastras, tais como spalling, fissuras e rachaduras no concreto, exposição da armadura e perda representativa da resistência do aço. Para completar, o uso de gabiarras e extensões comuns, a costumeira falta de manutenção predial e a clandestinidade das instalações só aumentam os riscos.

Compra direta de imóveis vira fuga dos juros



A alta da taxa Selic tem criado uma nova modalidade de negócio no mercado imobiliário: a venda parcelada direta entre comprador e proprietária. A ideia é fugir dos juros altos, mas o negócio traz riscos que precisam ser medidos. Especialista em negócios imobiliários, o advogado Amadeu Mendonça alerta para a necessidade de uma análise criteriosa de risco do comprador, garantia eficaz e regras claras sobre a transferência da propriedade. O contrato também deve estabelecer os encargos por atraso, dentro dos limites legais, e os procedimentos em caso de inadimplência.

Sair do aluguel motiva busca por obra em fase final



O desejo de deixar de pagar aluguel é o principal motivo que leva as pessoas a procurarem imóveis em estágio avançado de obras, segundo aponta um estudo realizado pela MRV entre os meses de agosto e setembro de 2026. De acordo com o levantamento da construtora, deixar o aluguel foi a principal motivação de 41% dos consumidores pesquisados. A pesquisa ouviu 1.380 pessoas em 63 cidades de 21 estados e identificou um perfil de comprador com idade média de 31 anos.

Eternné Construtora lança empreendimento em Alagoas



A construtora pernambucana Eternné apresentou ao mercado, nesta quarta-feira (18), o Ykaruá Wellness Home, seu primeiro projeto em Alagoas. Localizado na Praia de Peroba, o Ykaruá reúne studios com plantas a partir de 26,65 metros quadrados e estrutura de lazer que inclui piscinas, rooftop panorâmico e espaços destinados à atividade física, ao descanso e à convivência. Criada em 2000, a Eternné Construtora tem sua atuação voltada a empreendimentos imobiliários no litoral, já estando presente em locais como Maracaípe, Porto de Galinhas e Tamandaré.

