Recife ultrapassa a Região Metropolitana em vendas e lançamentos imobiliários

Expansão imobiliária no Recife vem sendo marcada pela abertura de novos eixos de desenvolvimento do mercado, com aumento do número de projetos em bairros como Imbiribeira, Iputinga e Várzea

Lançamentos do Minha Casa Minha Vida no Recife superaram o volume dos demais municípios da Região Metropolitana (Nando Chiappetta/DP)

O terceiro trimestre de 2026 marcou uma virada no mercado imobiliário pernambucano, com o Recife ultrapassando a Região Metropolitana (RMR) tanto no volume de lançamentos como nas vendas de imóveis enquadrados no programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV).

De acordo com o estudo Panorama do Mercado Imobiliário do Recife e Região Metropolitana, realizado pela Brain Inteligência Estratégica para a a Ademi-PE, o Recife teve, ao todo, 1.626 novas unidades lançadas contra 1.416 dos demais municípios da RMR. Em vendas, a capital pernambucana teve 1.463 unidades comercializadas ante 1.442 nas cidades vizinhas

Este movimento, que vem se intensificando desde meados de 2025, segue acompanhando a abertura de novos eixos de desenvolvimento imobiliário. É assim que vem sendo possível enquadrar os projetos dentro dos tetos dos programas federal e estadual de habitação. Bairros como Imbiribeira (26,4%), Iputinga (23,1%) e Várzea (21,7%) lideraram os lançamentos no trimestre, acompanhados pelo Bairro de São José (15,8%), que foi impulsionado pelo projeto Novo Cais. Em contrapartida, áreas tradicionais apresentam participação quase nula de novos empreendimentos, com o Pina registrando 2,9% e Boa Viagem apenas 2,6% dos lançamentos.

A estratégia passou também pela adequação das áreas úteis para alocar imóveis da capital nos valores do Programa Morar Bem, segmento em que o ticket médio ficou em R$ 235,9 mil. Já na faixa imediatamente superior, que vai até o teto do MCMV, o valor ficou na casa dos R$ 310 mil. Em termos de faturamento, o Recife vendeu R$ 1,37 mil milhões no trimestre em Valor Geral de Vendas (VGV), refletindo num elevado Índice de Velocidade de Vendas (IVV), de 25,7%.

Tenório Simões prepara lançamento do Città Imperial



A Construtora Tenório Simões lançará, em breve, um novo empreendimento da linha Città no Recife, seguindo o padrão dos já lançados Città San Martin, Città Estância e Città José Rufino. O novo habitacional será erguido na Rua Imperial, região central da capital pernambucana, vizinho ao complexo Novo Cais, no Cais José Estelita. Ao todo, segundo Rafael Tenório Simões, sócio-diretor da construtora, o Cittá Imperial contará com 420 unidades residenciais e será enquadrado nos requisitos dos programas Minha Casa Minha Vida e Morar Bem.

Casario do Novo Cais recebe a CasaCor Pernambuco 2026



Os galpões do Casario do Novo Cais, antigos armazéns da linha férrea da RFFSA do Cais José Estelita, recebe a partir desta quinta-feira (29) a CasaCor Pernambuco 2026. Ao todo, a mostra contemplará 35 ambientes distribuídos em pouco mais de 3 mil metros quadrados (m²) de estruturas reformadas com assinatura de 55 profissionais de arquitetura e design. Com o tema Mente e Coração, a proposta é, de acordo com a Moura Dubeux, integrar história, requalificação urbana, memória da cidade e o olhar para o futuro.

