Aluguel social tem papel complementar a programas de aquisição da casa própria, diz CBIC

Estudo da Câmara Brasileira da Indústria da Construção compara programas de aluguel social do Recife, Belo Horizonte e Campo Grande ao Voucher 8, dos Estaados Unidos, e defende que ferramenta seja incorporada à política habitacional federal

Os recursos para o programa habitacional Minha Casa, Minha Vida serão preservados (Helder Tavares/DP/D.A Press)

A moradia, como já abordado aqui nesta coluna, é um dos grandes desafios das administrações públicas no Brasil e no mundo, como exposto recentemente na Espanha no caso da idosa Maricarmen Abascal, de 87 anos, despejada após 71 anos de moradia no mesmo imóvel. Infelizmente, com a saúde debilitada, Maricarmen faleceu poucos dias após ser retirada de sua casa.

Programas governamentais, como o Minha Casa Minha Vida, não são exclusividade brasileira. Encontramos similares, por exemplo, o Instituto do Fundo Nacional de Habitação para os Trabalhadores (México), Mi Casa Ya e Vivenda Gratuita (Colômbia), Reconstruction and Development Programme (África do Sul), Right to Buy e Help to Buy (Reino Unido) e Low-Income Housing Tax Credit (Estados Unidos). Em comum, todos oferecem subsídios e/ou terrenos públicos para a construção de moradias.

Vem dos Estados Unidos, no entanto, um programa em avaliação pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) para a faixa da população que não apresenta condições de adquirir a casa própria, mesmo com os subsídios. O Voucher 8, como ficou conhecido o programa americano Housing Choice Voucher (Voucher de Escolha Habitacional, em tradução livre), é comparado pela instituição a programas como o Programa Bom de Morar (Recife), e os programas de locação social (sem nome fantasia) de Belo Horizonte e Campo Grande.

Easy Mall finaliza ajustes para início das atividades



O centro comercial Easy Mall, empreendimento da Torre Participações localizado na Avenida Visconde de Albuquerque, em frente ao Carrefour da Torre, está na fase de ajustes finais para início das operações. Pelo menos é o que pode ser observado ao passar defronte o empreendimento. Em lojas como a Farmácia Pague Menos, localizada de frente para a avenida, a movimentação intensa é perceptível. Ao todo serão 16 lojas, com marcas como Armazém Guimarães, Reparus, Lojão do Cabeleireiro, Boticário, Probel, entre outras.

ACFL consolida conceito residencial Boulevard



Aproveitando o ritmo das obras e a aceitação do Belém Boulevard, em Campo Grande, e Boa Vista Boulevard, na Boa Vista, a ACFL Empreendimentos apresentou ao mercado seu terceiro produto da linha, o Ilha do Retiro Boulevard. Apesar de pertencerem a mesma linha e apresentarem configurações habitacionais semelhantes, com 73 metros quadrados de áreas e três dormitórios, cada empreendimento mantém sua identidade. Por coincidência ou não, os três Boulevards têm comum o fato de estarem próximos a grandes corredores de tráfego.

