Crédito imobiliário com recursos da poupança bate recorde e impulsiona o mercado

Abecip contabiliza um total de R$ 20,96 bilhões liberados e a aquisição de 57,9 mil imóveis, com um crescimento de 76,7% em relação a julho de 2025. De janeiro a julho, foram R$ 115,5 bilhões movimentados

(Fábio Cortez/DP/D.A Press)

O mês de julho de 2026 registrou o melhor desempenho histórico em operações de crédito com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). A caderneta continua a ser a principal fonte de financiamento imobiliário do País, seguida de perto pelo FGTS.

Segundo dados da Área de Inteligência de Mercado da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), foram liberados R$ 20,96 bilhões para viabilizar a aquisição de 57,9 mil imóveis. O resultado representa um avanço de 21% em relação a junho e de 76,7% na comparação com o mesmo mês de 2025. No acumulado de janeiro a julho, o crédito imobiliário já soma R$ 115,5 bilhões, um salto de 36,3% frente a igual período do ano anterior.

Os números projetam um horizonte positivo caso essa trajetória se sustente, aliviando a dependência do Minha Casa, Minha Vida. Não que a política habitacional seja dispensável, longe disso, mas não convém um setor desse porte ficar à mercê da volatilidade de governos. O mercado precisa, antes de tudo, de previsibilidade.

Ficons reúne cadeia da construção no Recife



Recife vira palco, de 15 a 18 de fevereiro, no Pernambuco Centro de Convenções, do maior evento da cadeia produtiva da construção civil do Norte e Nordeste, a Feira Internacional de Materiais, Equipamentos e Serviços da Construção (Ficons). Em sua 14ª edição, o evento contará com mais de 400 marcas.

Ademitec debate evolução tecnológica na construção



Realizado de forma integrada à Ficons, o 3° Fórum Estadual da Construção Industrializada (Ademitec) deve contar com um público de aproximadamente 300 pessoas. O encontro tem como foco o debate e a troca de experiências em três pilares centrais: Industrialização, Inovação e Sustentabilidade no setor.

Parceria valoriza paisagem urbana do Paiva



A Rio Ave e o Grupo Ricardo Brennand seguem firmes na transformação e valorização da paisagem urbana do Paiva. Os dois grupos, que atuam em conjunto há cinco anos, finalizam os detalhes de seu novo empreendimento, o Aura Paiva, que deve ser lançado nos próximos meses. A unidade é vizinha a outros dois empreendimentos, também fruto dessa parceria, o Essenza e Unique.

Soma traz curadoria de Itamar José para o Paratiisi



O condomínio Parattiisi, empreendimento da Soma Inc. em Carneiros, conta com curadoria de arte e objetos do arquiteto Itamar José. Profissional com atuação em São Paulo e no Recife e reconhecido pelo seu trabalho em interiores, Itamar vem garimpando peças e objetos para compor áreas como wellness, spa e salão de festas, entre outros ambientes. O trabalho é realizado em parceria com o escritório Porto Neves Arquitetura, de Adriana Porto e Luciana Neves.

