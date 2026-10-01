Wallbox, o que é preciso saber antes de instalar carregadores em condomínios?

Regras contemplam quatro modos de sistemas de carregamento, do mais simples e com mais riscos ao mais complexo e mais seguro. Exigência de mecanismos de segurança aumentam segundo o modelo dos carregadores

Norma do Corpo de Bombeiros regulamenta instalação de carregadores de veículos em condomínios (Foto: BMW/Divulgação)

O crescimento da frota de veículos elétricos no país tem levado vizinhos a longos debates, e muitas vezes acolorados, sobre a instalação dos carregadores de parede, os chamados wallboxes. Para quem mora em condomínio, o processo não é simples. Precisa passar por assembleia e ter aprovação da maioria dos condôminos. Isso, no entanto, é o mínimo. A segurança é o que exige mais cuidados, afinal, ao mesmo tempo em que a infraestrutura para receber carregamento de veículos elétricos valoriza o imóvel, o improviso na instalação elétrica traz risco de danos ao veículo e a todo ao condomínio como um todo, inclusive a outros veículos próximos.

Os relatos de incêndios envolvendo automóveis elétricos em garagens de edifícios vêm aumentando e a falta de informação e o improviso (a popular gambiarra) são os principais vilões nesse tipo de incidente. As normas do Corpo de Bombeiros preveêm quatro tipos de estações de carregamentos, três em corrente alternada, a corrente elétrica doméstica, e uma em corrente contínua.

As exigências de adoção de mecanismos de segurança aumentam proporcionalmente à complexidade das instalações. No Modo 1, o carregamento é feito em tomada comum, com cabo comum. É mais simples, mas também oferece mais riscos. A partir do Modo 2, são necessários sistemas de segurança adicionais, como o dispositivo de controle no cabo. Qualquer que seja o sistema, antes de liberar a instalação e o uso, convém consultar as normas do Corpo de Bombeiros.

Congresso reunirá profissionais da habitação



A regulamentação dos Sistemas de Alimentação de Veículos Elétricos (SAVE) será tema de painel no V Congresso de Gestão Condominial, promovido pelo Secovi-PE, que acontecerá nesta sexta-feira (2), no Teatro RioMar. A programação do evento contempla ainda temas como inteligência artificial aplicada à gestão, inspeção e laudo predial e responsabilidade civil do síndico.

Rio Ave lança o Cidade Jardim em novembro



O novo empreendimento da Rio Ave na Zona Norte, localizado na Avenida Rosa e Silva, nos Aflitos, será apresentado ao mercado no próximo mês de novembro. O empreendimento, vizinho ao Clube Naútico Capibaribe, contará com duas torres, sendo uma empresarial e outra residencial, e fachada ativa. As plantas dos apartamentos voltados à moradia terão opções de 100, 130 e 160 metros quadrados.

Vendas de imóveis cresce com queda da Selic



O setor imobiliário já começou a repercutir a redução da Taxa Selic, segundo aponta o Índice de Velocidade de Vendas de Imóveis Novos (IVV), elaborado pela FIEPE em parceria com a BCB Inteligência. Em agosto foram comercializadas 1.543 unidades, 49,5% a mais que o mês anterior e 18,9% acima do registrado no mesmo período de 2025.