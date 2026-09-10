A hora de definir os recursos para 2027 é agora

Caixa Econômica Federal, gestora do FGTS e de sua aplicação em habitação, convocou as instituições financeiras a apresentarem suas demandas de financiamento até o dia 30 de setembro. Depois desse prazo, análises ficarão para o próximo ano

Caixa Econômica Federal responde por 70% do crédito imobiliário nacional (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Os programas habitacionais do governo federal entraram na fase final de definições para o próximo ano em meio ao processo eleitoral. A Caixa Econômica Federal , gestora do FGTS e dos recursos destinados à habitação, definindo o dia 30 de setembro como prazo limite para que os agentes financeiros cadastrados no fundo apresentem suas demandas para subsidiar o orçamento para 2027.

Após esse prazo, a Caixa terá até dezembro para definir as alocações financeiras. O banco oficial afirma que continuará aceitando as demandas depois que o prazo para encerrar, no entanto, a avaliação das propostas só ocorrerá no decorrer do próximo ano. Além dos projetos de moradia no âmbito do Minha Casa Minha Vida , a Caixa atenderá também áreas como saneamento e infraestrutura.

Em outra frente, o setor vem cobrando do governo federal a programação do Minha Casa Minha Vida para o próximo ano, tanto em termos de novos projetos como na continuidade dos que já estão em andamento, especialmente com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

OR finaliza detalhes de empreendimento no Pina



A Odebrecht Realizações Imobiliárias (OR), incorporadara do grupo Novonor, está finalizando os detalhes para o lançamento de seu primeiro empreendimento imobiliário no Recife, que será implantado no bairro do Pina. A experiência de décadas pelo Grupo Novonor, sob a assinatura OR, foca numa atuação baseada em urbanismo, qualidade construtiva, sustentabilidade e atenção à qualidade das entregas.

Amarante anuncia ampliação no Japaratinga Resort



A Amarante anunciou a terceira ampliação do Japaratinga Lounge Resort, empreendimento integrado pelo grupo pernambucano na praia alagoana que fica na divisa com Pernambuco. A intervenção ampliará em 180 apartamentos o número de leitos no hotel, com foco em casais e grupos de amigos. A nova área, que tem previsão de entrega para outubro de 2027, tem projeto assinado pela DWG Arquitetura e paisagismo por Luiz Vieira. Ao todo serão 16.068 metros quadrados (m²) de área construída e 92.400 m² de área.

Recife ganha residencial com selo socioemocional



O Grupo Baptista Leal concluiu a entrega das chaves de seu primeiro empreendimento com o selo socioemocional no Nordeste. Localizado no bairro do Barro, na Zona Oeste do Recife, o empreendimento da categoria econômica conta com duas torres e 130 unidades, com áreas de 46,2 metros quadrados (m²) e 61 m². O residencial conta com área de lazer completa, equipada com piscina, espaço gourmet, espaço fitness, minicampo, redário, playground e pet place. Os moradores participam ainda de um programa de capacitação ao bem-estar e à convivência familiar.

