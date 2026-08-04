Mercado imobiliário da RMR movimenta R$ 472,7 milhões em julho com alta nas vendas de imóveis novos

Nova metodologia do IVV passa a monitorar mais de 95% do mercado de imóveis novos da Região Metropolitana do Recife

Novo índice do mercado imobiliário é apresentado pela Fiepe na Casa da Indústria (Foto: Divulgação)

O mercado imobiliário da Região Metropolitana do Recife movimentou R$ 472,69 milhões em vendas de imóveis novos em julho, com a comercialização de 1.032 unidades, crescimento de 7,2% em relação ao mês anterior. Os dados fazem parte da nova edição do Índice de Velocidade de Vendas para Imóveis Novos (IVV), apresentado nesta terça-feira (4), após passar por uma reformulação metodológica que ampliou sua cobertura para mais de 95% do mercado formal da região.

Produzido pela BCB Inteligência em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), o indicador passou a reunir informações de praticamente todo o mercado de imóveis novos da Região Metropolitana do Recife, tornando-se uma ferramenta de acompanhamento das vendas, lançamentos, estoques e perfil dos empreendimentos. A nova plataforma foi apresentada durante evento realizado na Casa da Indústria, no Recife.

Em julho, o IVV Geral atingiu 6%, alta de 0,2 ponto percentual em relação a junho, quando havia registrado 5,8%. Embora permaneça abaixo da média dos últimos 12 meses, de 7,41%, o resultado indica estabilidade no ritmo de comercialização dos imóveis após o pico de 9,9% alcançado em maio. Além do aumento nas vendas, o Valor Geral de Vendas (VGV) avançou 10% na comparação mensal.

O levantamento também apontou crescimento da oferta de imóveis. Em julho, havia 17.360 unidades disponíveis no mercado, alta de 5,3% sobre junho. O estoque fechou o mês em 16.328 unidades, enquanto os lançamentos somaram 576 imóveis. Do total comercializado, 531 unidades pertenciam ao programa Minha Casa, Minha Vida e 501 foram adquiridas por outras modalidades de financiamento. Apesar de representarem praticamente metade das vendas, os imóveis fora do programa responderam por 71,9% do VGV em razão do maior valor agregado. O ticket médio das vendas foi de R$ 458 mil.

Minha Casa, Minha Vida segue impulsionando mercado

Na avaliação do presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Pernambuco (Sinduscon-PE), Paulo Wanderley, o Minha Casa, Minha Vida continua sendo o principal motor do mercado imobiliário pernambucano, respondendo por aproximadamente metade das vendas realizadas. Já o segmento de alto padrão voltou a apresentar crescimento, enquanto os imóveis voltados para a classe média, com valores entre R$ 600 mil e R$ 1,5 milhão, seguem pressionados pelas elevadas taxas de juros.

"Quem compra esse tipo de imóvel depende muito do financiamento bancário. Quando a taxa de juros diminuir, esse mercado tende a reagir com mais força", afirmou.

Responsável pelo desenvolvimento da nova plataforma, o diretor da BCB Inteligência, Bruno Cantalupo, explicou que o sistema reúne informações de 152 construtoras e cerca de 490 empreendimentos regularizados em 13 municípios, incluindo Recife, cidades da Região Metropolitana, Itamaracá e Ipojuca. Segundo ele, a ferramenta permite acompanhar indicadores como velocidade de vendas, lançamentos, estoque, preço do metro quadrado, bairros com maior procura e perfil dos imóveis. A expectativa é incorporar oficialmente Caruaru e Petrolina ao monitoramento em 2027.

Para o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE), Leonardo Queiroz, a ampliação da base de dados permitirá que as construtoras tenham maior precisão na definição dos locais e dos perfis de novos empreendimentos, contribuindo para decisões de investimento e precificação dos imóveis.