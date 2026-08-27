Minha Casa Minha Vida é responsável por mais de 50% das vendas de imóveis no país

Minha Casa Minha Vida, criado em 2009, responde atualmente por 50,3% das vendas de imóveis no país. O Norte é a região que tem a maior participação do programa de habitação federal no mercado imobiliário

Apartamentos do programa 'minha-casa-minha-vida' (crédito: Palácio do Planalto)

O programa federal Minha Casa Minha Vida (MCMV) nasceu, em 2009, com a missão de proporcionar moradia às famílias em situação de vulnerabilidade e às com renda insuficiente para obter crédito imobiliário. O escopo contempla financiamentos, habitação social, regularização fundiária e requalificação de imóveis urbanos. Ao longo dos anos, a relevância do programa foi crescendo também para as empresas da indústria da construção.

De acordo com o estudo Panorama do Mercado Imobiliário do Recife e Região Metropolitana, realizado pela Brain Inteligência Estratégica para a Ademi-PE, no primeiro semestre de 2026, o MCMV foi responsável por 62,8% das unidades residenciais vendidas no Grande Recife e por 44,5% dos lançamentos. Não chega ser uma tábua de salvação, mas é um reforço e tanto para o setor.

Essa importância do programa federal, no entanto, não é exclusividade de Pernambuco. Segundo levantamento da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), divulgado na última semana, essa realidade é nacional. A pesquisa, também realizada pela Brain, aponta um total de 113.988 unidades habitacionais comercializadas no primeiro semestre sob o MCMV, o equivalente a 50,3% de todas as vendas no país (226.536).

Evidentemente, há diferenças regionais. Enquanto o programa foi responsável por 67% das vendas na Região Norte no segundo trimestre do ano, na Região Sul respondeu por apenas 29%. No Sudeste foram 58% e no Nordeste, 56%.

Armando Nogueira faz palestra no Real Estate Awards



O empresário Armando Nogueira, CEO do Hub On, fundador da Nogueira Venda de Imóveis e diretor de Inovação da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário (ABMI) é um dos palestrantes da imersão que reúne os 40 vencedores do Real Estate Awards 2026. Nogueira, vencedor na categoria Líder do Ano da premiação, fala sobre como promover um corretor a líder sem perder a performance em vendas.

Maceió é o primeiro destino da Liga Nordeste



O Instituto Engenheiro Joaquim Correia, organização do 3º setor voltada à formação de profissionais da construção civil, e a Tecomat Engenharia realizam, entre os dias 1º e 3 de setembro, a primeira imersão da Liga Nordeste. A iniciativa, criada com o objetivo de integrar o setor da construção civil pela troca de experiências, reunirá 12 construtoras em visitas a canteiros e escritórios de Maceió.

MRV conquista público jovem em Pernambuco



O público jovem é maioria entre os consumidores da MRV em Pernambuco. A empresa, do Grupo MRV&CO, tem nos jovens, com idade entre 18 e 20 anos, 54% dos seus clientes. A empresa também contabiliza, entre os consumidores, um perfil predominante de solteiros (68,25%) com o Ensino Médio completo (84,8%).

