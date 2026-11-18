Números do Ministério do Turismo indicam um crescimento de mais de 60% na chegada de turistas estrageiros em Pernambuco, totalizando 131.348 visitantes internacionais entre os meses de janeiro e outubro

Aviação é estratégica para viabilizar outras atividades, como o turismo (Foto: Paulo Pinto/Fotos Públicas)

O turismo internacional decolou em Pernambuco em 2026. Segundo dados do Ministério do Turismo, de janeiro a outubro de 2026, Pernambuco recebeu 131.348 turistas internacionais, um salto de 62,6% frente ao mesmo período de 2025. Com esse desempenho, o estado garantiu o segundo maior crescimento percentual do país, ficando atrás apenas do Rio Grande do Norte.

O resultado não é um fato isolado, ele reflete uma expansão contínua do setor. Nos últimos três anos, os desembarques internacionais em solo pernambucano mais que triplicaram, acumulando uma alta de 219% desde 2023. O porquê de celebrar é facilmente explicado pelas cifras. Esse fluxo recorde de visitantes impacta diretamente a engrenagem econômica, que de janeiro a setembro injetou US$ 8,38 bilhões (R$ 45,6 bilhões) no país.

Apenas no mês de setembro, os estrangeiros movimentaram US$ 904,7 milhões na economia nacional, estabelecendo um recorde histórico. Como afirma o ministro Gustavo Feliciano, a antecipação da meta com dois meses de antecedência garante destaque global do país no setor. O turismo voa, impulsiona serviços locais, gera oportunidades e a economia pernambucana agradece.

Sebrae, Sindirepa e Ekko realizam Fórum Automotivo



Sebrae-PE, Sindirepa-PE e Ekko Parts, realizam, nesta quinta-feira (19), o 1º Fórum Estadual Automotivo de Pernambuco. A programação conta com debates sobre temas como economia circular automotiva, tecnologia e inteligência, Projeto Águia (formação em mecânica automotiva para jovens em situação de vulnerabilidade), gestão e mulheres no setor automotivo. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na Loja Sebrae, no site pe.loja.sebrae.com.br.

Compra de smartphone está na mira dos brasileiros



A compra de um novo smartphone está nos planos de dois em cada cinco brasileiros, segundo aponta pesquisa feita pela Ipsos sob encomenda da JOVI, marca chinesa de smartphones criada exclusivamente para o mercado brasileiro pela Vivo Mobile Communication. Ainda de acordo com o estudo, 44% das pessoas entrevistadas adiaram compras maiores ou planejam aquisições não urgentes para a Black Friday.

Recife Expo é finalista do Prêmio Caio 2026



O Recife Expo Center está entre os finalistas do Prêmio Caio 2026, considerado o Oscar do setor de eventos. A indicação destaca a infraestrutura para o turismo de negócios em Pernambuco. O equipamento, que integra o Complexo Porto Novo, ao lado do Novotel Recife Marina e da Marina Recife, concorre na categoria Centro de Convenções de Pequeno/Médio Porte do Nordeste. A cerimônia de premiação será realizada em 8 de dezembro, no Expo Center Norte, em São Paulo.

