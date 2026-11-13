Aqua assume distribuição de água em cidades pernambucanas com desafio de reduzir perdas

Pernambuco perde por dia mais de 1 bilhão de litros de água potável entre a estação de tratamento e as torneiras das pessoas. É mais de 40% do que é produzido e que daria para suprir a necessidade de cerca de 2 milhões de pessoas

Um bilhão de litros de água se perde no trajeto até às torneiras de Pernambuco (Foto: Marcelo Casal Jr./Agência Brasil)

Rede de distribuição antiga, vazamentos e furto de água são os principais desafios a serem enfrentados pela Aqua Pernambuco, empresa formada pela BRK e pela Acciona, que assume oficialmente, no próximo dia 23 de novembro, a distribuição de água, a coleta e o tratamento de esgoto em 150 municípios pernambucanos e no arquipélago de Fernando de Noronha. A missão não é das mais simples: reduzir as perdas de mais de um bilhão de litros de água por dia, segundo dados do Instituto Trata Brasil, para níveis aceitáveis.

A rede antiga, ainda com muitas tubulações de ferro, é um dos principais vilões e um dos maiores desafios, como admitiu o diretor-presidente da Aqua Pernambuco, Sérgio Trentini. Segundo o Trata Brasil, o estado perde mais de 40% da água produzida. Trata-se de água tratada, pronta para o consumo, que desaparece no caminho até a torneira do consumidor, volume que daria para atender mais de 2 milhões de pessoas.

A tarefa hercúlea é reduzir, até 2033, o índice de perdas para ao menos 25%, ao mesmo tempo que universalizar o abastecimento e o saneamento na área atendida. Não por acaso, a previsão de investimento é de R$ 12,3 bilhões até 2033, sendo R$ 650 milhões já no primeiro ano de operação.

Concurso de Startups com inscrições abertas



Startups de todo país podem se inscrever, até o dia 7 de dezembro, no Concurso Nacional de Startups. Podem participar da competição empresas de todo o país que tenham CNPJ ativo há pelo menos 6 meses, receita anual de até R$ 500 mil e ao menos um sócio dedicado em tempo integral. É necessário também ter a viabilidade de produto validada e crescimento mensurável. Realizado pela agência pernambucana WSA Comunicação & Marketing e pelo Business Connection Expo, o concurso vai distribuir R$ 21 mil em prêmios.

Recifitness apresenta oportunidades de negócios



O Shopping RioMar recebe, no próximo fim de semana, a Recifitness, evento que traz as novidades do mercado wellness para o público pernambucano. O evento traz informações e oportunidades de negócios em segmentos como alimentação saudável, suplementação, tecnologia, equipamentos, moda esportiva e outras áreas ligadas à saúde e bem-estar. A expectativa da organização é receber cerca de 10 mil visitantes nos dois dias de evento (14 e 15 de novembro), no RioMar Eventos.

Mudanças tributárias e trabalhistas em debate



Os impactos da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), do Imposto Seletivo, do sistema split payment e da jornada de trabalho de 42 horas semanais no setor de bares e restaurantes será tema central do Fórum “A Conta de 2027”, promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco (Abrasel-PE). O encontro acontece na próxima terça-feira (17), das 9h30 às 17h30, no Senac de Santo Amaro.

