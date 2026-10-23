Empresas e instituições de ensino aindam enxergam a IA como ameaça

Utilização da Inteligência Artificial é um caminho sem volta, embora empresas e instituições de ensino insistam em proibir sua utilização ao invés de integrá-las às suas ferramentas de trabalho

Da esquerda para a direita, os aplicativos de IA: Lumo, Meta AI, Mistral Vibe , Grok, Copilot, Gemin, Claude, Perplexity, Deepseek, ChatGPT, NotebookLM) e o aplicativo de música por IA generativa Suno (Martin Lelievre/AFP)

Você poderia, ter tirado uma nota maior se o uso da inteligência artificial não estivesse tão evidente. Bem, o uso da IA não deveria ser um drama para os estudantes de hoje, afinal, qual é a diferença entre recorrer à IA ou pesquisar nos mecanismos de busca, ou enciclopédias como a Barsa ou a Britânica?



Agora que já entreguei minha idade, vamos adiante… As instituições, não apenas as de ensino, mantêm verdadeira ojeriza à inteligência artificial (IA), mas não conseguem enxergar a tal “ameaça” aos nossos empregos como uma nova ferramenta, assim como foram, em seu tempo, o computador e o projetor.



Não seria mais útil integrar essas ferramentas aos ambientes em que já trabalhamos e acessamos informações, em vez de exigir os constantes bloqueios ao uso das plataformas da OpenAI, da Anthropic e do Google?



No contexto educacional, não seria mais produtivo integrar a IA à própria plataforma de ensino, orientando o aprendizado em vez de fornecer respostas prontas, que nem sempre estão corretas? No ambiente corporativo, não seria mais seguro incorporá-la a uma estrutura controlada, evitando a exposição e o vazamento acidental de dados sensíveis?

Em suma, não passou da hora de encararmos a IA como uma aliada estratégica, e não como uma ameaça?



Pernambucanidade em cena na publicidade



A identidade cultural pernambucana conquistou seu espaço cativo no CRIA 2026, festival voltado à criatividade publicitária do estado promovido pelo Sindicato das Agências de Propaganda de Pernambuco (Sinapro-PE). Ao todo, a categoria Pernambucanidade contabilizou 30 inscrições, reunindo trabalhos que concorrem em uma área dedicada à valorização de referências e características locais.

Hospitalmed de portas abertas para o público



Começou nesta quarta-feira (21), a Hospitalmed 2026, 14ª edição da feira que já se consolidou como um dos mais importantes do segmento médico-hospitalar do Norte e Nordeste. A edição deste ano conta com mais de 400 marcas distribuídas em cerca de 300 estandes, além de um público estimado em mais de 29 mil visitantes durante os três dias de evento.

Magum Tires amplia investimento em energia solar



A Magnum Tires, importadora e distribuidora de pneus, com matriz em Jaboatão dos Guararapes (PE), segue ampliando o uso de energia solar em sua rede de filiais. A projeção é que a iniciativa proporcione uma economia de R$ 50,6 milhões em 30 anos, com mapeamento já concluído em 15 estados. Pernambuco concentra a maior redução de custos projetada, com R$ 25 milhões, seguido por Mato Grosso (R$ 7 milhões) e Rondônia (R$ 3 milhões).