Expectativa para a Selic no fim de 2026 sobe de 13,25% para 13,50%

Considerando só as 108 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana para a Selic no fim deste ano avançou de 13,25% para 13,75%

Base da Selic determina taxas de cartão de crédito (Helder Tavares/DP/D.A Press)

A mediana das expectativas do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para a taxa Selic no fim de 2026 subiu de 13,25% para 13,50%, depois de duas semanas de estabilidade. Considerando só as 108 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para a Selic no fim deste ano avançou de 13,25% para 13,75%.

Esse é o primeiro relatório Focus com respostas consolidadas após a reeleição do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A estimativa intermediária do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2027 aumentou de 11,75% para 12,50%. Levando em conta apenas as 108 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana subiu de 11,50% para 12,50%.

Em 16 de setembro, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reduziu a Selic em mais 0,25 ponto porcentual, de 14,00% para 13,75% ao ano. Foi o quinto corte consecutivo dos juros.

A Selic já caiu 1,25 ponto porcentual desde março, quando o BC começou um "ciclo de calibração" da política monetária, em meio às incertezas sobre os impactos da guerra do Irã sobre a cadeia global de suprimentos, os preços de commodities e a própria inflação.

"O cenário atual, caracterizado por significativo aumento da incerteza, desancoragem das expectativas e riscos elevados em torno do cenário base, demanda serenidade e cautela na condução da política monetária. O Comitê seguirá incorporando novas informações e acompanhando a evolução do cenário de forma a manter a restrição adequada para assegurar a convergência da inflação à meta", disse o Copom na ata da reunião.

A mediana do mercado para a Selic no fim de 2028 aumentou de 10,00% para 11,00%. Há um mês, era de 10,50%. A estimativa para 2029 subiu de 10,00% para 10,25%, depois de 25 semanas de estabilidade.