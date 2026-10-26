Comércio eletrônico cresce em volume de pedidos mas mantém valor das compras

Radar do E-commerce aponta um crescimento de 39% no volume de pedidos no comércio eletrônico no mês de setembro, em contraste com uma previsão de 0,6% feita pela CNC. Estudo é da Nuvemshop, plafatorma que congrega cerca de 100 mil lojas virtuais no país

Pesquisa Nacional do Varejo Online, feita em parceria com o E-commerce Brasil, 39% das empresas de pequeno porte que atuam no comércio eletrônico usam o whatsapp. Foto: Minervino Junior/CB/D.A Press. ()

O comércio eletrônico cresceu 39% no mês de setembro, segundo levantamento Radar do E-commerce da Nuvemshop, maior plataforma do setor da América Latina. O resultado contrastando com a projeção da Confederação Nacional do Comércio (CNC), que previu uma alta de 0,6% para o mês. As informações gerais do varejo, no entanto, ainda não foram divulgadas.

Ao todo, no mês passado, a plataforma contabilizou 2,9 milhões de pedidos, com um tíquete médio de R$ 284, o que representa um faturamento de R$ 823,6 milhões. Ao logo do ano, o levantamento da Nuvemshop, que congrega estatísticas de cerca de 100 mil lojas virtuais, o varejo on-line vem apresentando crescimento da ordem de 30% no número de pedidos. O ticket médio, no entanto, apresenta um crescimento bem mais modesto, variando de 2,5% a 9,2% ao longo do ano.

O destaque do mês, segundo o relatório, foi a semana do consumidor, comemorada entre os dias 13 e 19 de setembro, quando foi contabilizado um faturamento de R$ 203 milhões, representando uma alta de 51% sobre o mesmo período de 2025.



Governo e LIDE vão mapear infraestrutura digital



O Governo de Pernambuco e o setor privado, através do Sistema LIDE Pernambuco, uniram esforços para a realização de um estudo para mapear gargalos e oportunidades na infraestrutura digital do Estado. O estudo inédito, que será conduzido pela Deloitte, abordará tópicos centrais para a economia da inovação, como fibra óptica, conectividade por cabos submarinos, demanda energética e expansão de data centers na era da inteligência artificial. Com duração de 90 dias, o diagnóstico subsidiará políticas públicas e servirá de base estratégica para atrair novos aportes de capital privado a Pernambuco nos próximos anos.

HospitalMed registra crescimento de 14% em 2026



Em sua 14ª edição, a HospitalMed, a maior feira de negócios do setor de saúde do Norte e Nordeste, registrou um crescimento de 14% no número de visitantes em relação à edição anterior e mais de 400 marcas expositoras. A movimentação econômica estimada foi de mais de R$ 1 bilhão em negócios fechados durante o evento e no pós-feira (23), quando o evento foi encerrado. O resultado, segundo a organização da feira, também reflete a ampliação de profissionais interessados em empreender, expandir clínicas e desenvolver novos negócios na área da saúde.

Amcham Avança será levado ao Festival Rec’n’Play



O auditório N.E.R.D., no Porto Digital, será palco do Amcham Avança 2026, evento que será realizado no dia 12 de novembro durante a programação do Rec’n’Play. O objetivo do encontro é promover a troca de experiências e visões de quem acompanha de perto o mercado de tecnologia e os desafios de fazer empresas crescerem. Entre os nomes confirmados está o do diretor executivo da Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia (Acate), Gabriel Santos.

