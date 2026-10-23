Crédito desacelera e famílias brasileiras ficam presas ao rotativi do cartão

Pesquisa Especial de Crédito da Febraban indica que o crescimento da carteira de crédito desacelerou no Brasil, com desempenho praticamente nulo, de 0,1%, no financiamento às famílias

No Recife, cerca de 90,7% das famílias que possuem dívidas estão endividadas com o cartão de crédito (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

O mercado de crédito no Brasil apresentou entrou em uma curva mais intensa de desaceleração, refletindo o peso da política monetária restritiva sobre a economia real. Segundo a Pesquisa Especial de Crédito da Febraban, que antecipa os dados oficiais do Banco Central que serão divulgados no próximo dia 29, o saldo da carteira de crédito total cresceu apenas 0,3% no mês.

O impacto da retração é mais visível no bolso das famílias, refletindo o elevado nível de endividamento da população. A carteira destinada às famílias teve um avanço praticamente nulo (0,1%) no mês passado, com o acumulado em 12 meses recuando do patamar de dois dígitos: caindo de 10,5% para 9,7%. No lado da pessoa física, o que mais preocupa é a qualidade desse crédito. A leve alta foi puxada pelo uso do rotativo do cartão, sinal de que as pessoas estão apenas rolando as dívidas. Na outra ponta, enquanto o rotativo sobe, linhas tradicionais ligadas ao consumo, como cartão à vista e financiamento de veículos, recuaram.

Entre as empresas, a expansão mensal foi de 0,7%, mas a variação em 12 meses desacelerou de 7,1% para 6,0%. Aqui, vale a ressalva que esse crescimento não significa crédito para investimentos. O crédito voltado ao capital de giro diminuiu o ritmo, indicando que as empresas estão enxugando despesas e seguem inseguras em produzir e estocar.

Toyolex recebe encontro de fãs do Toyota Corolla



A concessionária Toyota Toyolex da Imbiribeira recebe, neste sábado (24), o Encontro Corollovers, em comemoração aos 60 anos do Toyota Corolla. Lançado em 1966, no Japão, o modelo fez sua primeira aparição no Brasil em 1992, no Salão do Automóvel de São Paulo. A iniciativa integra uma ação nacional da montadora, que ocorrerá simultaneamente em todas as lojas da marca do país. O encontro acontece das 9h às 13h e contará com atividades e exposição de veículos. A participação é aberta ao público.

Cabo recebe novos investimentos do Mercado Livre



A Prefeitura do Cabo anuncia a chegada de duas novas operações do Mercado Livre voltadas à distribuição de encomendas. As atividades devem gerar mais de mil empregos entre contratos direitos e indiretos. As novas unidades ampliarão a estrutura da empresa no município, que já abriga um centro de distribuição inaugurado em agosto de 2024.



Neoenergia reduz tempo de interrupção em Pernambuco



Nos últimos 12 meses, o tempo médio acumulado de interrupção no fornecimento de energia por consumidor da Neoenergia Pernambuco foi de 10,26 horas, menos de meio dia ao longo de um ano. O resultado, medido pelo índice Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) da Aneel, ficou abaixo do limite regulatório de 11,37 horas.



