Mercado de automóveis terá melhor resultado desde 2014, segundo montadoras

Indústria automobilística revisou para cima a projeção de vendas para 2026. Agora, a expectativa é encerrar o ano com um total de 3,1 milhões de veículos automotores comercializados, um crescimento de 15,2% em relação a 2025

Automóveis continuam sendo objeto de cobiça, independentemente do preço. Foto: Joao Velozo/ Esp. DP (Foto: Joao Velozo/ Esp. DP)

A indústria automobilística brasileira revisou para cima a previsão de vendas para 2026. De acordo com estimativa da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), o setor deve encerrar o ano com um total de 3,1 milhões de unidades comecializadas, entre automóveis, comerciais leves e veículos pesados.

O desempenho, que não é alcançado desde 2014, representa um crescimento de 15,2% em relação a 2025, bem acima dos 2,7% previstos no início do ano. Com o perdão do trocadilho, o “carro-chefe” do resultado é o setor de carros de passeio e veículos utilitários.

Em relação à produção, a Anfavea também estima crescimento, embora menos que o das vendas, o que indica maior participação dos importados no mercado. A entidade projeta uma alta de 6,7% na fabricação, alcançando os 2,8 milhões de veículos produzidos. É o melhor resultado desde 2019.

Banco do Brasil capta R$ 254 mi em Pernambuco



O Banco do Brasil alcançou a marca de R$ 254 milhões em aplicações no Tesouro Reserva em Pernambuco, com investimento médio de R$ 40 mil por cliente. Lançada em maio, a modalidade de investimento do Tesouro Nacional oferece rendimento indexado à taxa Selic, com possibilidade de aplicação e resgate 24 horas por dia. Em todo o país, o Tesouro Reserva já alcança R$ 7,5 bilhões em aplicações de mais de 186 mil clientes do Banco do Brasil.

LIDE debate a IA aplicada ao setor produtivo



O LIDE Digital recebe, nesta sexta-feira (9), o CAIO (Chief Artificial Intelligence Officer) da IA Brasil, Anderson Soares, especialista nacional em inteligência artificial aplicada ao setor produtivo e fundador do CEIA-UFG. O executivo comanda o encontro "O futuro já está presente: casos reais de IA nos negócios", baseado na sua bagagem profissional, que inclui consultorias para marcas como Itaú, Globo, Vivo, Natura e Volkswagen.

Outubro é o mês dos SUVs na Auto Parvi Seminovos



Outubro foi escolhido pelo Grupo Parvi como o mês dos SUVs na Auto Parvi Seminovos. Atualmente o segmento domina o mercado de automóveis por combinar interior espaçoso, conforto e versatilidade. A campanha “Festival SUV” da revenda reúne modelos seminovos de diferentes marcas, com descontos de até R$ 40 mil e um ano de garantia.

Grupos Coelho e LAC se unem em novo negócio



Os grupos Coelho, controlador da clínica especializada em emagrecimento e performance Instituto Coelho, e Luiz Alberto Carneiro (LAC). com atuação nos segmentos imobiliário, náutico, energético e de medicamentos, uniram suas experiências para criar a On-Health, iniciativa voltada aos negócios do mercado de bem-estar em Pernambuco.

